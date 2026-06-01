Λάρισα: 13χρονη έκανε ΚΑΡΠΑ στην 12χρονη αδελφή της που υπέστη ανακοπή

Μια 12χρονη που υπέστη ανακοπή μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Λάρισας, αφού δέχθηκε την σωτήρια επέμβαση της 13χρονης αδελφής της που της έκανε ΚΑΡΠΑ μέχρι να έρθει το ΕΚΑΒ.

Η ανήλικη, αντιλαμβανόμενη τη σοβαρότητα της κατάστασης, κάλεσε το 112 και υπό την καθοδήγηση των εξειδικευμένων τηλεφωνητών, ακολούθησε βήμα προς βήμα τις οδηγίες που της δόθηκαν και ξεκίνησε θωρακικές συμπιέσεις στην αναίσθητη αδελφή της, διατηρώντας την ψυχραιμία της μέχρι να φτάσει στο σημείο το πλήρωμα του ΕΚΑΒ.

Οι διασώστες που έσπευσαν στην οικία μέσα σε λίγα λεπτά συνέχισαν όπως μεταδίδει το Star τις προσπάθειες καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης, ενώ λόγω της κρισιμότητας της κατάστασης η 12χρονη μεταφέρθηκε άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας. Παρότι το νοσηλευτικό ίδρυμα δεν εφημέρευε εκείνη τη στιγμή, ενεργοποιήθηκαν άμεσα όλα τα απαραίτητα πρωτόκολλα ώστε να υποδεχθεί και να περιθάλψει το παιδί.

Αφού οι γιατροί προχώρησαν στις πρώτες παρεμβάσεις για τη σταθεροποίηση της κατάστασής της, κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά της στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, όπου παρέμεινε υπό στενή παρακολούθηση σε εξειδικευμένη μονάδα μέχρι και την περασμένη Πέμπτη. Μετά τη βελτίωση των ζωτικών της λειτουργιών, αποφασίστηκε η διακομιδή της στην Αθήνα, στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, προκειμένου να υποβληθεί σε περαιτέρω εξετάσεις και εξειδικευμένη θεραπευτική αντιμετώπιση.

