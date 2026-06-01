Πανζουρλισμός στο Παρίσι για την υποδοχή των πρωταθλητών Ευρώπης – Χιλιάδες οπαδοί στη φιέστα της Παρί (Photos-Videos)

Με το σύνθημα «Εδώ είναι Παρίσι» υποδέχτηκαν οι χιλιάδες οπαδοί της Παρί Σεν Ζερμέν στο Παρίσι, τους πρωταθλητές Ευρώπης που επέστρεψαν από τη Βουδαπέστη με το δεύτερο συνεχόμενο τρόπαιο του Champions League στις αποσκευές τους.

Εκεί μάλιστα είχαν εγκατασταθεί και γιγαντοοθόνες για να ξαναζήσουν τις καλύτερες στιγμές του αγώνα.

«Μία φορά είναι ιστορικό, δύο φορές είναι θρυλικό», όπως το έθεσε εύστοχα ο αρχηγός της PSG, Μαρκίνιος.

Μετά την παρέλαση στο Champ-de-Mars, καθώς και τη συνάντηση με τον Γάλλο Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν οι πρωταθλητές Ευρώπης πήγαν στο Parc des Princes για να επιδείξουν το τρόπαιο.

