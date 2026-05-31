Ολοκληρώθηκαν και τα τελευταία ευρωπαϊκά πρωταθλήμα και ο Παναθηναϊκός γνωρίζει πλέον όλους τους πιθανούς αντιπάλους του στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League της επόμενης σεζόν.
Το «τριφύλλι» που μετακομίζει στο ΟΑΚΑ την σεζόν 2026-27, γνωρίζει από νωρίς πως θα είναι στους ισχυρούς και σήμερα (31/5) με την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος στην Αλβανία, το οποίο κατέκτησε η Εγκνάτια, έμαθε τους τελευταίους πιθανούς αντιπάλους που ενδέχεται να βρεθούν στο μονοπάτι του.
Το ποιος θα είναι ο πρώτος αντίπαλος θα το μάθει στη κλήρωση της Νιόν στις 17 Ιουνίου, ενώ ο πρώτος ευρωπαϊκός του αγώνας θα είναι στις 23 Ιουλίου και η ρεβάνς μια εβδομάδα μετά.
Τα γκρουπ ισχυρών και ανίσχυρων στο Conference League
Ισχυροί
- Μπράγκα 63.750
- Άγιαξ 58.250
- Κοπεγχάγη 54.375
- Γάνδη ή Γκενκ 39.000
- Ραπίντ Βιέννης 29.750
- Παναθηναϊκός 29.250
- Λουντογκόρετς 28.750
- Στεάουα 25.500
- Ρακόφ 22.250
- Παρτίζαν 22.000
- Λουγκάνο 21.250
- ΑΕΚ Λάρνακας 20.250
- Μπασακσεχίρ 19.500
- Ριέκα 18.625
- Κλουζ 17.500
- Ελσίνκι 14.000
- Ζρίνσκι Μόσταρ 13.250
- Nικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει την ΡΦΣ 12.500
- Nικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει την Αστάνα 12.500
- Μπραν 12.250
- Nικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει τη Ζαλγκίρις Βίλνιους 12.000
- Nικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει τη Σκεντίγια 10.875
- Νόα 10.750
- Σπαρτάκ Τρνάβα 10.500
- Nικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει την Μπαλκάνι 10.000
- Nικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει την Πιούνικ 10.000
- Χράντετς Κράλοβε 9.075
- Nικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει τη Λίνφιλντ 9.500
- Αούστρια Βιέννης 9.500
- Κατοβίτσε 9.350
- Βαντούζ 8.500
- Νικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει τη Χαμρούν Σπάρτανς 8.500
- Νόρτζερλαντ 8.421
- Τόμπολ Κοστανάι 8.000
- Νικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει τη Μιλσάμι 7.500
- Νικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει τη Λεβάντια Ταλίν 7.500
- Νικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει την Πάιντε 7.500
- Απόλλων Λεμεσσού 7.088
- Χιμπέρνιαν 7.000
- HB Τόρσβαν 7.000
- Σιόν 6.940
- Νικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει την Ντιφερντάνζ 6.500
- Ζευγάρι που περιλαμβάνει την Ντιναμό Μινσκ 6.500
Ανίσχυροι
- Νικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει τη Βλάζνια 6.500
- Πανεβέζις 6.500
- Νικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει τη Νέφτσι Μπακού 6.500
- Μάδεργουελ 6.410
- Νικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει τη Βίκινγκουρ Γκότα 6.000
- Ντουνάισκα Στρέντα 6.000
- Νικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει τη Λα Φιορίτα 6.000
- ΓΚΑΪΣ 5.925
- Γκέτεμποργκ 5.925
- Βαραζντίν 5.631
- Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ 5.500
- Νικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει την Ντέτσιτς 5.500
- Νικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει την Ντίλα Γκόρι 5.500
- Ηττημένος ζευγαριού που περιλαμβάνει τη Ζίλινα (Europa League) 5.500
- Νικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει την Μπάτε Μπορίσοφ 5.500
- Ηττημένος ζευγαριού που περιλαμβάνει τη Βοϊβοντίνα (Europa League) 5.500
- Χάποελ Τελ Αβίβ 5.500
- Πάκσι 5.437
- Ντέμπρετσεν 5.437
- Πολισία Ζιτομίρ 5.182
- Τσερκάσι 5.182
- Ζελέζνιτσαρ 5.150
- Ητηημένος ζευγαριού που περιλαμβάνει Ουνιβερσιτατέα Κλουζ (Europa League) 5.050
- Νικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει τη Σαράγεβο 5.000
- Νικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει τη Σεν Ζόζεφς 5.000
- Νικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει την Αθλέτικ Κλαμπ Ντε Εσκάλδες 5.000
- Νικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει την Ντιναμό Τιφλίδας 5.000
- Νικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει την Αλασκέρτ 5.000
- Ηττημένος ζευγαριού που περιλαμβάνει την Αλουμίνι (Europa League) 4.893
- Κόπερ 4.893
- Μπράβο 4.893
- Τουράν 4.587
- Νικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει την Τορπέντο Κουτάισι 4.500
- Ζίμπρου Κισινάου 4.500
- Βαλούρ 4.500
- Άουντα 4.500
- ΤΣΣΚΑ Σόφιας 4.212
- Σέλμπουρν 4.000
- Ηττημένος ζευγαριού που περιλαμβάνει την Ντέρι Σίτι (Europa League) 4.000
- Ηττημένος ζευγαριού που περιλαμβάνει την Βέστρι (Europa League) 3.304
- Ντουκατζίνι 2.797
- Βαλέτα 1.800
- Κόλραϊν 1.450
Διαβάστε επίσης:
Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Μάγεψε» και στο ποδόσφαιρο ο «Greek Freak» (Video)
Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Υπήρχαν μέρες που ο πατέρας μου δεν έτρωγε για να φάμε εμείς» – «Έχω κουραστεί με τα κομπλιμέντα»
Χάνει το Μουντιάλ ο Γκίλμουρ λόγω τραυματισμού
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.