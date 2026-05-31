Tο Ποντίκι Web

Παναθηναϊκός: Αυτοί είναι οι πιθανοί αντίπαλοί του στον δεύτερο προκριματικό του Conference League

Ολοκληρώθηκαν και τα τελευταία ευρωπαϊκά πρωταθλήμα και ο Παναθηναϊκός γνωρίζει πλέον όλους τους πιθανούς αντιπάλους του στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League της επόμενης σεζόν.

Το «τριφύλλι» που μετακομίζει στο ΟΑΚΑ την σεζόν 2026-27, γνωρίζει από νωρίς πως θα είναι στους ισχυρούς και σήμερα (31/5) με την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος στην Αλβανία, το οποίο κατέκτησε η Εγκνάτια, έμαθε τους τελευταίους πιθανούς αντιπάλους που ενδέχεται να βρεθούν στο μονοπάτι του.

Το ποιος θα είναι ο πρώτος αντίπαλος θα το μάθει στη κλήρωση της Νιόν στις 17 Ιουνίου, ενώ ο πρώτος ευρωπαϊκός του αγώνας θα είναι στις 23 Ιουλίου και η ρεβάνς μια εβδομάδα μετά.

Τα γκρουπ ισχυρών και ανίσχυρων στο Conference League

Ισχυροί

  • Μπράγκα 63.750
  • Άγιαξ 58.250
  • Κοπεγχάγη 54.375
  • Γάνδη ή Γκενκ 39.000
  • Ραπίντ Βιέννης 29.750
  • Παναθηναϊκός 29.250
  • Λουντογκόρετς 28.750
  • Στεάουα 25.500
  • Ρακόφ 22.250
  • Παρτίζαν 22.000
  • Λουγκάνο 21.250
  • ΑΕΚ Λάρνακας 20.250
  • Μπασακσεχίρ 19.500
  • Ριέκα 18.625
  • Κλουζ 17.500
  • Ελσίνκι 14.000
  • Ζρίνσκι Μόσταρ 13.250
  • Nικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει την ΡΦΣ 12.500
  • Nικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει την Αστάνα 12.500
  • Μπραν 12.250
  • Nικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει τη Ζαλγκίρις Βίλνιους 12.000
  • Nικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει τη Σκεντίγια 10.875
  • Νόα 10.750
  • Σπαρτάκ Τρνάβα 10.500
  • Nικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει την Μπαλκάνι 10.000
  • Nικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει την Πιούνικ 10.000
  • Χράντετς Κράλοβε 9.075
  • Nικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει τη Λίνφιλντ 9.500
  • Αούστρια Βιέννης 9.500
  • Κατοβίτσε 9.350
  • Βαντούζ 8.500
  • Νικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει τη Χαμρούν Σπάρτανς 8.500
  • Νόρτζερλαντ 8.421
  • Τόμπολ Κοστανάι 8.000
  • Νικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει τη Μιλσάμι 7.500
  • Νικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει τη Λεβάντια Ταλίν 7.500
  • Νικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει την Πάιντε 7.500
  • Απόλλων Λεμεσσού 7.088
  • Χιμπέρνιαν 7.000
  • HB Τόρσβαν 7.000
  • Σιόν 6.940
  • Νικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει την Ντιφερντάνζ 6.500
  • Ζευγάρι που περιλαμβάνει την Ντιναμό Μινσκ 6.500

Ανίσχυροι

  • Νικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει τη Βλάζνια 6.500
  • Πανεβέζις 6.500
  • Νικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει τη Νέφτσι Μπακού 6.500
  • Μάδεργουελ 6.410
  • Νικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει τη Βίκινγκουρ Γκότα 6.000
  • Ντουνάισκα Στρέντα 6.000
  • Νικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει τη Λα Φιορίτα 6.000
  • ΓΚΑΪΣ 5.925
  • Γκέτεμποργκ 5.925
  • Βαραζντίν 5.631
  • Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ 5.500
  • Νικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει την Ντέτσιτς 5.500
  • Νικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει την Ντίλα Γκόρι 5.500
  • Ηττημένος ζευγαριού που περιλαμβάνει τη Ζίλινα (Europa League) 5.500
  • Νικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει την Μπάτε Μπορίσοφ 5.500
  • Ηττημένος ζευγαριού που περιλαμβάνει τη Βοϊβοντίνα (Europa League) 5.500
  • Χάποελ Τελ Αβίβ 5.500
  • Πάκσι 5.437
  • Ντέμπρετσεν 5.437
  • Πολισία Ζιτομίρ 5.182
  • Τσερκάσι 5.182
  • Ζελέζνιτσαρ 5.150
  • Ητηημένος ζευγαριού που περιλαμβάνει Ουνιβερσιτατέα Κλουζ (Europa League) 5.050
  • Νικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει τη Σαράγεβο 5.000
  • Νικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει τη Σεν Ζόζεφς 5.000
  • Νικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει την Αθλέτικ Κλαμπ Ντε Εσκάλδες 5.000
  • Νικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει την Ντιναμό Τιφλίδας 5.000
  • Νικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει την Αλασκέρτ 5.000
  • Ηττημένος ζευγαριού που περιλαμβάνει την Αλουμίνι (Europa League) 4.893
  • Κόπερ 4.893
  • Μπράβο 4.893
  • Τουράν 4.587
  • Νικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει την Τορπέντο Κουτάισι 4.500
  • Ζίμπρου Κισινάου 4.500
  • Βαλούρ 4.500
  • Άουντα 4.500
  • ΤΣΣΚΑ Σόφιας 4.212
  • Σέλμπουρν 4.000
  • Ηττημένος ζευγαριού που περιλαμβάνει την Ντέρι Σίτι (Europa League) 4.000
  • Ηττημένος ζευγαριού που περιλαμβάνει την Βέστρι (Europa League) 3.304
  • Ντουκατζίνι 2.797
  • Βαλέτα 1.800
  • Κόλραϊν 1.450

