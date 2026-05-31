Φάλαινα εμφανίστηκε ανοιχτά στον Βόρειο Ευβοϊκό (Video)

Φάλαινα τουλάχιστον 8-9 μέτρων εθεάθη να κολυμπάει στα ανοιχτά του Θεολόγου Μαλεσίνας, στον Βόρειο Ευβοϊκό κόλπο το μεσημέρι της Κυριακής (31/5).

Η παρουσία του θαλάσσιου κήτους δεν πέρασε απαρατήρητη από πολίτες που ήταν σε σκάφη αναψυχής. Ειδικότερα η παρέα που μπόρεσε να τραβήξει και το βίντεο κατάφερε να διακρίνει, από μια απόσταση ασφαλείας το μέγεθος του θαλάσσιου θηλαστικού, διαπιστώνοντας ότι ήταν μεγαλύτερο από το σκάφος στο οποίο επέβαιναν και ήταν μήκους οκτώ μέτρων, σύμφωνα με το lamiareport.gr.

Στην περιοχή ανοιχτά του Θεολόγου όπου το βάθος είναι αρκετά μεγάλο, είναι η πρώτη φορά που εμφανίζεται ένα τόσο μεγάλο θαλάσσιο θηλαστικό, ενώ αν πραγματικά πρόκειται για φυσητήρα είναι η μοναδική εμφάνιση γενικά στον Ευβοϊκό, όπως αναφέρει το δημοσίευμα.

Οι φάλαινες ζουν στη Μεσόγειο Θάλασσα, αν και οι πληθυσμοί τους είναι μικροί. Συνήθως βρίσκονται μόνο σε πολύ μεγάλα βάθη όπου υπάρχει και περισσότερη τροφή. Πολλές φορές έχει παρατηρηθεί αποπροσανατολισμός τέτοιων θαλάσσιων κητών, ακολουθώντας μεγάλα καράβια.

