search
ΔΕΥΤΕΡΑ 01.06.2026 00:36
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

31.05.2026 23:18

Φάλαινα εμφανίστηκε ανοιχτά στον Βόρειο Ευβοϊκό (Video)

31.05.2026 23:18
falaina11

Φάλαινα τουλάχιστον 8-9 μέτρων εθεάθη να κολυμπάει στα ανοιχτά του Θεολόγου Μαλεσίνας, στον Βόρειο Ευβοϊκό κόλπο το μεσημέρι της Κυριακής (31/5).

Η παρουσία του θαλάσσιου κήτους δεν πέρασε απαρατήρητη από πολίτες που ήταν σε σκάφη αναψυχής. Ειδικότερα η παρέα που μπόρεσε να τραβήξει και το βίντεο κατάφερε να διακρίνει, από μια απόσταση ασφαλείας το μέγεθος του θαλάσσιου θηλαστικού, διαπιστώνοντας ότι ήταν μεγαλύτερο από το σκάφος στο οποίο επέβαιναν και ήταν μήκους οκτώ μέτρων, σύμφωνα με το lamiareport.gr.

Στην περιοχή ανοιχτά του Θεολόγου όπου το βάθος είναι αρκετά μεγάλο, είναι η πρώτη φορά που εμφανίζεται ένα τόσο μεγάλο θαλάσσιο θηλαστικό, ενώ αν πραγματικά πρόκειται για φυσητήρα είναι η μοναδική εμφάνιση γενικά στον Ευβοϊκό, όπως αναφέρει το δημοσίευμα.

@lamiareport.gr Φάλαινα κάνει την εμφάνιση της ανοιχτά του Θεολόγου 🐳 #whale #lr #lamia #lamiareport #fyp ♬ πρωτότυπος ήχος – LamiaReport.gr

Οι φάλαινες ζουν στη Μεσόγειο Θάλασσα, αν και οι πληθυσμοί τους είναι μικροί. Συνήθως βρίσκονται μόνο σε πολύ μεγάλα βάθη όπου υπάρχει και περισσότερη τροφή. Πολλές φορές έχει παρατηρηθεί αποπροσανατολισμός τέτοιων θαλάσσιων κητών, ακολουθώντας μεγάλα καράβια.

Διαβάστε επίσης:

Τροχαίο δυστύχημα στη Πάτρα: Η κάμερα στο κράνος του πατέρα θα δώσει απαντήσεις για την οικογενειακή τραγωδία

Ηράκλειο: Στο νοσοκομείο 11χρονος που έπεσε σε γκρεμό 6 μέτρων

Κρήτη: Πυραυλικό εξάρτημα ξεβράστηκε σε παραλία

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
psg
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πανζουρλισμός στο Παρίσι για την υποδοχή των πρωταθλητών Ευρώπης – Χιλιάδες οπαδοί στη φιέστα της Παρί (Photos-Videos)

MAKRON
ΚΟΣΜΟΣ

Μακρόν μετά τις επαφές με Άραβες ηγέτες: «Επείγει να σιγήσουν τα όπλα στον Λίβανο»

teixos palestini
ΚΟΣΜΟΣ

Δυτική Όχθη: Επίθεση με αυτοκίνητο κοντά σε εβραϊκό οικισμό – Τραυματίστηκαν δύο έφηβες

falaina11
ΕΛΛΑΔΑ

Φάλαινα εμφανίστηκε ανοιχτά στον Βόρειο Ευβοϊκό (Video)

mixani-troxaio-patra
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στη Πάτρα: Η κάμερα στο κράνος του πατέρα θα δώσει απαντήσεις για την οικογενειακή τραγωδία

Δείτε όλες τις ειδήσεις
xristopoulou
LIFESTYLE

Χριστοπούλου μετά το τέλος του Real View: «Εγώ δεν είμαι η Μουτίδου κι έχω περάσει πολύ καλά αυτή τη σεζόν» (Video)

tsouros_germanou
LIFESTYLE

Γερμανού για Κώστα Τσουρό: «Τον ξέσκισαν»

fei-skorda-new
MEDIA

Τηλεθέαση: «Ξέφυγε» η Σκορδά το πρωί της Παρασκευής

SKAI_LOGO_NEW
MEDIA

ΣΚΑΪ: «Κλειδώνει» η πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου

EFORIA DOY
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέος φόρος για τα αναδρομικά: Η εφορία στέλνει δεύτερο λογαριασμό σε χιλιάδες φορολογούμενους

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 01.06.2026 00:36
psg
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πανζουρλισμός στο Παρίσι για την υποδοχή των πρωταθλητών Ευρώπης – Χιλιάδες οπαδοί στη φιέστα της Παρί (Photos-Videos)

MAKRON
ΚΟΣΜΟΣ

Μακρόν μετά τις επαφές με Άραβες ηγέτες: «Επείγει να σιγήσουν τα όπλα στον Λίβανο»

teixos palestini
ΚΟΣΜΟΣ

Δυτική Όχθη: Επίθεση με αυτοκίνητο κοντά σε εβραϊκό οικισμό – Τραυματίστηκαν δύο έφηβες

1 / 3