ΔΕΥΤΕΡΑ 01.06.2026 00:35
31.05.2026 23:42

Δυτική Όχθη: Επίθεση με αυτοκίνητο κοντά σε εβραϊκό οικισμό – Τραυματίστηκαν δύο έφηβες

Δύο ανήλικες Ισραηλινές τραυματίστηκαν σε επίθεση με αυτοκίνητο κοντά σε μια κοινότητα Εβραίων εποίκων στο νότιο τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, ανακοίνωσαν οι στρατός και οι υπηρεσίες παροχής πρώτων βοηθειών.

«Ένας στρατιώτης του ισραηλινού στρατού εξόντωσε τον τρομοκράτη επί τόπου» πρόσθεσε ο στρατός κάνοντας λόγο για επίθεση με αυτοκίνητο στον τομέα των οικισμών Γκους Ετζιόν.

Η υπηρεσία Μαγκέν Νταβίντ Αντόμ (MDA), το ισραηλινό αντίστοιχο του Ερυθρού Σταυρού, ανέφερε ότι μετέφερε δύο εφήβους σε νοσοκομείο της Ιερουσαλήμ.

«Οι διασώστες και τα ασθενοφόρα του MDA παρείχαν ιατρική βοήθεια και μετέφεραν στο Ιατρικό Κέντρο Σααρέ Ζεντέκ μια έφηβη 17 ετών, σε σοβαρή κατάσταση, με τραύματα στα άκρα, καθώς και μια νεαρή κοπέλα 15 ετών, που φέρει τραύματα μέτριας σοβαρότητας» ανέφερε η υπηρεσία στην ανακοίνωσή της.

Τι περιλαμβάνει η νέα πρόταση του Τραμπ: Οι όροι του για να αποσυρθούν από το Ορμούζ αμερικανικά στρατεύματα

Ιταλία: Σε νοσοκομείο της Σαρδηνίας ύποπτο κρούσμα του Έμπολα – Σε απομόνωση ο Ιταλός πολίτης

Μιανμάρ: Δεκάδες νεκροί από έκρηξη σε περιοχή που ελέγχεται από αντάρτες (Videos)

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

