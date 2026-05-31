Μιανμάρ: Δεκάδες νεκροί από έκρηξη σε περιοχή που ελέγχεται από αντάρτες (Videos)

Δεκάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα όταν σημειώθηκε έκρηξη στη βόρεια Μιανμάρ, σε μια περιοχή που ελέγχεται από αντάρτες, οι οποίοι υποστήριξαν ότι επρόκειτο για ατύχημα, καθώς πυροδοτήθηκαν κατά λάθος εκρηκτικοί μηχανισμοί.

Ένα μέλος της υπηρεσίας παροχής πρώτων βοηθειών της περιφέρειας Νάμχκα, στην Πολιτεία Σαν, έκανε λόγο για 46 νεκρούς, μεταξύ των οποίων και παιδιά, και για 70 τραυματίες.

BREAKING: At least 55 people are dead and more than 60 others are injured after a catastrophic explosion at an explosives warehouse in Namhkam, Myanmar. pic.twitter.com/nHmRgBNpFE — Weather Monitor (@WeatherMonitors) May 31, 2026

LATEST UPDATE: Five people killed, and three others remain missing. pic.twitter.com/1JYk1nAQfh May 31, 2026

Άλλος διασώστης ανέβασε τον αριθμό των νεκρών στους 59. Και οι δύο πηγές ζήτησαν να μην κατονομαστούν, για λόγους ασφαλείας.

