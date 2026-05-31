Παρί Σεν Ζερμέν: Live η φιέστα της πρωταθλήτριας Ευρώπης στον Πύργο του Άιφελ (Video)

Χιλιάδες φίλαθλοι της Παρί Σεν Ζερμέν συγκεντρώθηκαν την Κυριακή στο Σαμπ ντε Μαρς, κοντά στον Πύργο του Άιφελ, περιμένοντας την άφιξη των παικτών για τους εορτασμούς της κατάκτησης του δεύτερου Champions League στην ιστορία του συλλόγου.

Η αποστολή των Παριζιάνων θα παρελάσει στο Σαμπ ντε Μαρς και το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης συνάντηση με τον Πρόεδρο της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, στο Μέγαρο των Ηλυσίων, πριν από την παρουσία της ομάδας στο «Παρκ ντε Πρενς».

