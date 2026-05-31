Την ώρα που οι προτάσεις για εκεχειρία συνεχίζουν να αλλάζουν κείμενο, το Ιράν προχωράει πολύ γρήγορα στην αποκατάσταση των υπογείων όπου φυλάσσονται οπλικά συστήματα και πύραυλοι.

Η Τεχεράνη όλο αυτό το διάστημα κέρδισε χρόνο και σύμφωνα με δορυφορικές εικόνες που επικαλείται το CNN, έχει αποκαταστήσει την πρόσβαση σε 50 από τις 69 εισόδους σηράγγων σε 18 υπόγειες εγκαταστάσεις πυραύλων.

ΗΠΑ και Ισραήλ περιόρισαν την πρόσβαση του Ιράν στις υπόγειες εγκαταστάσεις πυραύλων του, καταστρέφοντας δρόμους και θάβοντας τις εισόδους των σηράγγων, ωστόσο οι δορυφορικές εικόνες δείχνουν πώς το Ιράν χρησιμοποίησε απλό εξοπλισμό, όπως μπουλντόζες και φορτηγά, κάτι που σύμφωνα με ειδικούς υποδηλώνει ότι οι πυραυλικές δυνατότητες της Τεχεράνης δεν μπορούν να καταστραφούν απλώς στοχεύοντας τις εισόδους των σηράγγων.

Το Ιράν έχει επισκευάσει και άλλα τμήματα των βάσεων, συμπεριλαμβανομένων των δρόμων που βομβάρδισαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ για να εμποδίσουν τη χρήση τους από εκτοξευτές πυραύλων. Οι δορυφορικές εικόνες δείχνουν ότι σχεδόν όλοι αυτοί οι κρατήρες έχουν πλέον καλυφθεί, ενώ σε δύο τοποθεσίες έχουν ακόμη και ασφαλτοστρωθεί εκ νέου, αναφέρει το δημοσίευμα.

Το CNN αναφέρει επίσης ότι εργασίες γίνονταν κι ενώ ΗΠΑ και Ισραήλ βομβάρδιζαν περιοχές, κάτι που τους έδωσε το δικαίωμα να συνεχίζουν να χτυπούν με πυραύλους για αντίποινα.

«Το Ιράν είναι σε θέση να συνεχίσει να εκτοξεύει πυραύλους όσο διαθέτει εκτοξευτές και πληρώματα, ακόμη και αν η παραγωγή έχει σταματήσει», δήλωσε ο Σαμ Λέαρ, ερευνητικός συνεργάτης στο Κέντρο Μελετών για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων.

«Δεν υπάρχει τίποτα που να εμποδίζει τους εκτοξευτές να οπλιστούν με το άφθονο απόθεμα πυραύλων που διαθέτουν ακόμη οι Ιρανοί. Ο αμερικανικός στρατός είναι ικανός να πετυχαίνει τακτικές επιτυχίες, και η εξουδετέρωση και η καταστολή της ιρανικής πυραυλικής δύναμης αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα αυτού», δήλωσε επίσης και πρόσθεσε: «Ωστόσο, αν αυτό δεν συνοδεύεται από μια σειρά λογικών στρατηγικών πολεμικών στόχων και μια εφικτή θεωρία νίκης, μπορεί να καταλήξει σε στρατηγική αποτυχία».

Οι ειδικοί πιστεύουν ότι το Ιράν εξακολουθεί να διαθέτει περίπου 1.000 πυραύλους αποθηκευμένους στις υπόγειες εγκαταστάσεις.

«Το Ιράν προετοιμάζονταν για αυτό το είδος πολέμου εδώ και 20 χρόνια», δήλωσε ο Τιμούρ Καντίσεφ, ανώτερος ερευνητής στο Ινστιτούτο Ερευνών για την Ειρήνη και την Πολιτική Ασφάλειας του Πανεπιστημίου του Αμβούργου.

Για να ξανανοίξει τις βάσεις, το Ιράν έχει χρησιμοποιήσει μια ποικιλία κατασκευαστικού και χωματουργικού εξοπλισμού. Στις δορυφορικές εικόνες, φορτωτές φαίνονται να μαζεύουν μπάζα, ενώ φορτηγά γεμίζουν τους κρατήρες με χώμα.

Σε μια βάση έξω από τη Χομεΐν στα μέσα Απριλίου, μια εικόνα έδειξε τουλάχιστον 10 οχήματα κατασκευών να εργάζονται για να ξανανοίξουν μια είσοδο.

«Οι Ιρανοί έχουν ξεπεράσει όλα τα χρονοδιαγράμματα που είχε θέσει η κοινότητα πληροφοριών για την ανασυγκρότηση», δήλωσε ένας αξιωματούχος των ΗΠΑ στο CNN.

«Πρέπει να χρησιμοποιήσεις πολύ εξελιγμένα, πολύ ακριβά όπλα για να προκαλέσεις αυτού του είδους τη ζημιά, ενώ η αποκατάσταση απαιτεί πολύ χαμηλή τεχνολογία – απλά μπουλντόζες», προσέθεσε.

