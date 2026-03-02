Τραμπ στο CNN: «Το μεγάλο κύμα» δεν έχει έρθει ακόμη στον πόλεμο με το Ιράν – «Έκπληξη» τα χτυπήματα της Τεχεράνης σε αραβικές χώρες

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο CNN σε τηλεφωνική συνέντευξη εννέα λεπτών τη Δευτέρα το πρωί ότι ο αμερικανικός στρατός «κάνει τα πάντα» στο Ιράν – αλλά το «μεγάλο κύμα» δεν έχει έρθει ακόμη.

«Kάνουμε τα πάντα», είπε ο Τραμπ στον Τζέικ Τάπερ του CNN. «Νομίζω ότι τα πάει πολύ καλά. Είναι πολύ ισχυρό. Έχουμε τον καλύτερο στρατό στον κόσμο και τον χρησιμοποιούμε».

Ο Τραμπ αναφέρθηκε σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων στη συνέντευξη, συμπεριλαμβανομένης της αναμενόμενης διάρκειας της σύγκρουσης, της έκπληξής του για τα εκτεταμένα αντίποινα του Ιράν και του αναμενόμενου σχεδίου διαδοχής της χώρας.

Σχετικά με το πόσο θα μπορούσε να διαρκέσει ο πόλεμος, ο πρόεδρος είπε: «Δεν θέλω να τον δω να διαρκεί πολύ. Πάντα πίστευα ότι θα διαρκέσει τέσσερις εβδομάδες. Και είμαστε λίγο μπροστά από το χρονοδιάγραμμα».

Ερωτηθείς αν οι ΗΠΑ κάνουν περισσότερα πέρα ​​από την στρατιωτική επίθεση για να βοηθήσουν τον ιρανικό λαό να ανακτήσει τον έλεγχο της χώρας του από το καθεστώς, ο Τραμπ απάντησε: «Ναι».

«Πράγματι. Αλλά αυτή τη στιγμή θέλουμε όλοι να μείνουν μέσα. Δεν είναι ασφαλής η κατάσταση εκεί έξω».

Και πρόκειται να γίνει ακόμη λιγότερο ασφαλής, είπε ο πρόεδρος.

«Δεν έχουμε καν αρχίσει να τους χτυπάμε σκληρά. Το μεγάλο κύμα δεν έχει καν συμβεί. Το μεγάλο έρχεται σύντομα».

Η «μεγαλύτερη έκπληξη» μέχρι στιγμής

Μέχρι στιγμής, είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, «η μεγαλύτερη έκπληξη» ήταν οι επιθέσεις του Ιράν εναντίον αραβικών χωρών στην περιοχή: Μπαχρέιν, Ιορδανία, Κουβέιτ, Κατάρ και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

«Μείναμε έκπληκτοι», είπε ο Τραμπ. «Τους είπαμε, “Το έχουμε αυτό”, και τώρα θέλουν να πολεμήσουν. Και πολεμούν επιθετικά. Επρόκειτο να εμπλακούν ελάχιστα και τώρα επιμένουν να εμπλακούν».

Για τους Άραβες ηγέτες, ο πρόεδρος δήλωσε στο CNN: «Γνωρίζω αυτούς τους ανθρώπους. Είναι σκληροί και έξυπνοι».

Οι Ιρανοί, είπε, «πυροβόλησαν ένα ξενοδοχείο, πυροβόλησαν μια πολυκατοικία. Απλώς τους θύμωσε. Μας αγαπούν, αλλά μας παρακολουθούσαν. Δεν υπήρχε λόγος να εμπλακούν».

Για τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον τους, είπε ότι «αυτή ήταν πιθανώς η μεγαλύτερη έκπληξη».

Ο Τραμπ επεσήμανε την ιρανική πυρηνική απειλή ως ένα σημαντικό ζήτημα στην περιοχή εδώ και αρκετό καιρό.

«Πρέπει να καταλάβετε, ζούσαν κάτω από αυτό το σκοτεινό σύννεφο για χρόνια. Γι’ αυτό δεν θα μπορούσαν ποτέ να έχουν ειρήνη», είπε.

Διαδοχή στο Ιράν

Σχετικά με το ποιος μπορεί να αναδειχθεί για να ηγηθεί του Ιράν, ο Τραμπ είπε: «Δεν γνωρίζουμε ποια είναι η ηγεσία. Δεν γνωρίζουμε ποιον θα επιλέξουν. Ίσως να είναι τυχεροί και να βρουν κάποιον που ξέρει τι κάνει».

Οι Ιρανοί, είπε, έχασαν «πολλά από άποψη ηγεσίας» λόγω των αρχικών επιθέσεων.

«Σαράντα εννέα άτομα», είπε ο Τραμπ. «Ήταν μια καταπληκτική επίθεση».

«Έγιναν λίγο αλαζόνες» που συναντήθηκαν όλοι σε ένα μέρος, πρόσθεσε. «Νόμιζαν ότι ήταν μη ανιχνεύσιμοι. Δεν ήταν μη ανιχνεύσιμοι. Μας σόκαρε αυτό».

Ο Τραμπ είπε ότι δεν ήταν σαφές ποιος ηγείται τώρα της χώρας.

«Δεν ξέρουν καν ποιος ηγείται τώρα», είπε ο Τραμπ. «Σκοτώσαμε 49» Ιρανούς ηγέτες.

«Αυτοί ήταν οι ηγέτες και μερικοί από αυτούς εξετάζονταν», είπε ο Τραμπ. Αλλά με περισσότερους από 40 νεκρούς, «δεν ξέρουμε ποιος ηγείται της χώρας τώρα. Δεν ξέρουν ποιος ηγείται. Είναι λίγο σαν το όριο ανεργίας».

«Δεν μπορέσαμε να κάνουμε συμφωνία με αυτούς τους ανθρώπους»

Ο πρόεδρος είπε ότι η ομάδα του προσπάθησε να διαπραγματευτεί με τους Ιρανούς, αλλά «δεν μπορέσαμε να κάνουμε συμφωνία με αυτούς τους ανθρώπους». Κάθε νέα προσφορά, είπε, συναντούσε μια ανατροπή προηγούμενων προσφορών.

Οι Ιρανοί δεν θα συμφωνούσαν να σταματήσουν τον εμπλουτισμό ουρανίου, είπε ο Τραμπ.

«Είχαν όλο αυτό το εμπλουτισμένο υλικό. Σκέφτηκαν να το επαναλάβουν εκεί, αλλά ήταν σε τόσο κακή κατάσταση, το βουνό είχε ουσιαστικά καταρρεύσει», είπε ο Τραμπ.

Ο Τραμπ είπε για τη στρατιωτική του δράση: «Αυτός είναι ο τρόπος» για να αντιμετωπίσουμε το Ιράν.

«Δεν χρειάζεται να ανησυχούμε για συμφωνίες». Επισήμανε τη μακρά ιστορία της χώρας στην πρόκληση καταστροφής στην περιοχή μετά την επανάσταση του 1979.

«Γυρίζετε πίσω 37 χρόνια, στην πραγματικότητα 47 χρόνια, κοντά στα 50, δείτε τι έχει συμβεί και όλους τους θανάτους. Άνθρωποι στον στρατό περπατούν χωρίς πόδια, περπατούν χωρίς χέρια, τα πρόσωπά τους είναι συντετριμμένα», είπε.

Ο Τραμπ είπε ότι ζήτησε από την ομάδα του μια λίστα με όλες τις ιρανικές ή υποστηριζόμενες από το Ιράν επιθέσεις εναντίον των ΗΠΑ και των συμμάχων και συμφερόντων των ΗΠΑ.

«Τα τελευταία 47 χρόνια. Είπα, “δώστε μου όλες τις επιθέσεις”. Αν σας τις έλεγα όλες, θα μιλούσα ακόμα», είπε.

Η τελευταία στρατιωτική επιχείρηση αποτελεί μέρος μιας μακροπρόθεσμης εκστρατείας για την εξάλειψη της ιρανικής απειλής, δήλωσε ο Τραμπ. «Εξουδετερώσαμε τον Σουλεϊμανί την τελευταία φορά», αναφερόμενος στην αμερικανική επίθεση με drone στις 3 Ιανουαρίου 2020 εναντίον του Ιρανού υποστράτηγου Κασέμ Σουλεϊμανί. «Ήταν ένας απίστευτα βίαιος, μοχθηρός στρατηγός».

Η επίθεση εναντίον του Σουλεϊμανί «ήταν μια μεγάλη κίνηση», είπε ο πρόεδρος. «Αν αυτό δεν συνέβαινε, τότε μπορεί να μην υπήρχε το Ισραήλ σήμερα. Το Ισραήλ μπορεί να μην υπήρχε».

Στη συνέχεια «είχαμε το Midnight Hammer – πολύ σημαντικό», είπε ο πρόεδρος, αναφερόμενος στις αμερικανικές επιθέσεις του Ιουνίου 2025 σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις. «Ήταν ένα μήνα μακριά από το να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα».

Κριτικάροντας τη συμφωνία για τα πυρηνικά όπλα του Προέδρου Μπαράκ Ομπάμα, ο πρόεδρος είπε ότι «ήταν η πυρηνική συμφωνία του Ιράν επειδή έδινε όλη την εξουσία στο Ιράν. Θα είχαν πυρηνικό όπλο πριν από τρία ή τέσσερα χρόνια. Θα το είχαν χρησιμοποιήσει εναντίον του Ισραήλ. Ίσως θα το είχαν χρησιμοποιήσει εναντίον μας».

«Αυτή η συμφωνία ήταν τόσο κακή», είπε ο Τραμπ, «ήταν ένας δρόμος προς μια βόμβα».

Στις τελευταίες συνομιλίες, οι Ιρανοί «δεν ήταν πρόθυμοι να μας δώσουν αυτό που ζητήσαμε. Έπρεπε να το είχαν κάνει».

«Άρα όλα πάνε καλά», είπε ο Τραμπ, πριν κλείσει το τηλέφωνο.

Σημειώνεται πως ο Ντόναλντ Τραμπ, σε άλλη συνέντευξή του, στη New York Post, είπε ότι δεν αποκλείει την αποστολή αμερικανικών χερσαίων στρατευμάτων στο Ιράν «εάν είναι απαραίτητο».

