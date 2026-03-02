search
ΔΕΥΤΕΡΑ 02.03.2026 17:40
ΚΟΣΜΟΣ

02.03.2026 17:04

Μακρόν: Η Γαλλία εισέρχεται σε νέα φάση «προηγμένης» πυρηνικής αποτροπής

02.03.2026 17:04
Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε τη Δευτέρα ότι η Γαλλία εισέρχεται σε μια νέα φράση «προηγμένης» πυρηνικής αποτροπής, καθώς παρουσίασε πώς το μοναδικό ατομικό οπλοστάσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούσε να προστατεύσει την ήπειρο.

«Πρέπει να ενισχύσουμε την πυρηνική μας αποτροπή απέναντι σε πολλαπλές απειλές και πρέπει να εξετάσουμε την αποτρεπτική μας στρατηγική βαθιά μέσα στην ευρωπαϊκή ήπειρο, με πλήρη σεβασμό στην κυριαρχία μας», δήλωσε από τη βάση πυρηνικών υποβρυχίων Ile Longue της Γαλλίας.

Κάλεσε για τη σταδιακή εφαρμογή αυτού που θα ονόμαζε προηγμένη αποτροπή.

Η Γαλλία δεν θα ανακοινώνει στο εξής τους αριθμούς του πυρηνικού οπλοστασίου της «σε αντίθεση με ό,τι συνέβαινε στο παρελθόν», πρόσθεσε ο Γάλλος πρόεδρος. «Όμως εδώ το θέμα δεν είναι να ξεκινήσουμε οποιαδήποτε κούρσα εξοπλισμών. Αυτό δεν ήταν ποτέ το δόγμα μας», διευκρίνισε.

«Η ιεραρχική δομή είναι απόλυτα ξεκάθαρη και η τελική απόφαση» για την χρήση πυρηνικών «επαφίεται αποκλειστικά στον πρόεδρο της Δημοκρατίας», υπογράμμισε.

Η απόφαση για την αύξηση του πυρηνικού οπλοστασίου και την ενίσχυση των αποτρεπτικών μέσων λαμβάνεται λόγω του αυξημένου κινδύνου παγκόσμιων συγκρούσεων που ξεπερνούν το πυρηνικό κατώφλι. «Επί του παρόντος βιώνουμε μια περίοδο γεωπολιτικών ανακατατάξεων, γεμάτων με κινδύνους», είπε ο Μακρόν κρίνοντας αναγκαία την ενίσχυση του αποτρεπτικού μοντέλου της Γαλλίας.

Αναφερόμενος στους κινδύνους που συνδέονται με «ένα Ιράν με πυρηνικές και βαλλιστικές δυνατότητες που δεν έχουν ακόμη καταστραφεί», είπε ότι θα μιλήσει «εντός των επόμενων ημερών» για το θέμα.

ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: Το μεγάλο κύμα δεν έχει φτάσει ακόμη στο Ιράν, λέει ο Τραμπ, στέλνουν κι άλλες δυνάμεις οι ΗΠΑ – Ισραηλινά πλήγματα σε Τεχεράνη-Λίβανο – LIVE οι εξελίξεις

ADVERTORIAL

Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού: «Έφυγε» ο δικός μας άνθρωπος, ο Θρασύβουλος Γιάτσιος

ΣΙΝΕΜΑ

Πρεμιέρα – ρεκόρ 97 εκατ. δολαρίων για το «Scream 7»

ADVERTORIAL

Η TELEKOM συνεργάζεται με την Starlink για κάλυψη παντού στην Ευρώπη

ADVERTORIAL

Η ΕΛΣ παρουσιάζει μια νέα συναρπαστική παραγωγή της Άννας Μπολένα

ΕΛΛΑΔΑ

Ρήξη Συλλόγου Τεμπών με Καρυστιανού: Γιατί δεν επιτράπηκε στη μητέρα της Μάρθης να μιλήσει στο Σύνταγμα, πού οδηγεί η κόντρα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Ελλάδα των δύο ταχυτήτων - Το 2,8% κατέχει το 60% των καταθέσεων, το 42% δηλώνει οικονομική αδυναμία

ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: «Παρακαλούσα τη Μαρία Καρυστιανού να μιλήσει», λέει τώρα - Η εκδοχή του για τον αποκλεισμό (Video)

ΚΟΣΜΟΣ

Οι Γάλλοι στέλνουν το αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle στην ανατολική Μεσόγειο

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ταξί: Πόσα εκατ. ευρώ σε δημόσια έσοδα έχει φέρει η Uber στην Ελλάδα; Τι ισχυρίζεται μία μελέτη του ΙΟΒΕ

1 / 3