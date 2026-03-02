Μακρόν: Η Γαλλία εισέρχεται σε νέα φάση «προηγμένης» πυρηνικής αποτροπής

Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε τη Δευτέρα ότι η Γαλλία εισέρχεται σε μια νέα φράση «προηγμένης» πυρηνικής αποτροπής, καθώς παρουσίασε πώς το μοναδικό ατομικό οπλοστάσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούσε να προστατεύσει την ήπειρο.

«Πρέπει να ενισχύσουμε την πυρηνική μας αποτροπή απέναντι σε πολλαπλές απειλές και πρέπει να εξετάσουμε την αποτρεπτική μας στρατηγική βαθιά μέσα στην ευρωπαϊκή ήπειρο, με πλήρη σεβασμό στην κυριαρχία μας», δήλωσε από τη βάση πυρηνικών υποβρυχίων Ile Longue της Γαλλίας.

Κάλεσε για τη σταδιακή εφαρμογή αυτού που θα ονόμαζε προηγμένη αποτροπή.

‼️"I have ordered an increase in the number of nuclear warheads in our arsenal," said Macron.



"We will no longer disclose the number of our nuclear arsenal." pic.twitter.com/bUndJRq1Zg — NEXTA (@nexta_tv) March 2, 2026

Η Γαλλία δεν θα ανακοινώνει στο εξής τους αριθμούς του πυρηνικού οπλοστασίου της «σε αντίθεση με ό,τι συνέβαινε στο παρελθόν», πρόσθεσε ο Γάλλος πρόεδρος. «Όμως εδώ το θέμα δεν είναι να ξεκινήσουμε οποιαδήποτε κούρσα εξοπλισμών. Αυτό δεν ήταν ποτέ το δόγμα μας», διευκρίνισε.

«Η ιεραρχική δομή είναι απόλυτα ξεκάθαρη και η τελική απόφαση» για την χρήση πυρηνικών «επαφίεται αποκλειστικά στον πρόεδρο της Δημοκρατίας», υπογράμμισε.

Η απόφαση για την αύξηση του πυρηνικού οπλοστασίου και την ενίσχυση των αποτρεπτικών μέσων λαμβάνεται λόγω του αυξημένου κινδύνου παγκόσμιων συγκρούσεων που ξεπερνούν το πυρηνικό κατώφλι. «Επί του παρόντος βιώνουμε μια περίοδο γεωπολιτικών ανακατατάξεων, γεμάτων με κινδύνους», είπε ο Μακρόν κρίνοντας αναγκαία την ενίσχυση του αποτρεπτικού μοντέλου της Γαλλίας.

Αναφερόμενος στους κινδύνους που συνδέονται με «ένα Ιράν με πυρηνικές και βαλλιστικές δυνατότητες που δεν έχουν ακόμη καταστραφεί», είπε ότι θα μιλήσει «εντός των επόμενων ημερών» για το θέμα.

Διαβάστε επίσης:

Θα χτυπήσουμε σκληρά την Κύπρο, λέει Ιρανός στρατηγός

Ξαναρχίζουν περιορισμένες πτήσεις από τα αεροδρόμια του Ντουμπάι

SkyNews: Μια… εξαντλημένη Αμερική θα μπορούσε να αποτελέσει πραγματικό πλεονέκτημα για την Κίνα