ΚΟΣΜΟΣ

02.03.2026 16:54

Ξαναρχίζουν περιορισμένες πτήσεις από τα αεροδρόμια του Ντουμπάι 

02.03.2026 16:54
Οι πτήσεις θα ξαναρχίσουν απόψε, σε «περιορισμένο» βαθμό από τα αεροδρόμια του Ντουμπάι, τρεις ημέρες αφού ακυρώθηκαν όλες λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Η εταιρεία που διαχειρίζεται τα αεροδρόμια ανακοίνωσε ότι θα επαναληφθούν από απόψε οι αναχωρήσεις από το διεθνές αεροδρόμιο DXB και από το αεροδρόμιο DWC0 (Dubai World Central – Al Maktoum International).

Στη Γαλλία, η εταιρεία Air France αποφάσισε να παρατείνει την αναστολή πτήσεων προς τους τέσσερις προορισμούς της Μέσης Ανατολής που εξυπηρετεί, τουλάχιστον μέχρι και την Πέμπτη. «Λόγω της κατάστασης ασφαλείας, η εταιρεία αποφάσισε να παρατείνει την αναστολή των πτήσεών της από και προς το Τελ Αβίβ, τη Βηρυτό, το Ντουμπάι και το Ριάντ μέχρι τις 5 Μαρτίου, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της ημερομηνίας», ανέφερε. Η επανάληψη των πτήσεων θα εξαρτηθεί από τις εξελίξεις στην περιοχή, πρόσθεσε.

Μεγάλο μέρος του εναέριου χώρου της Μέσης Ανατολής είναι κλειστό μετά την ισραηλινοαμερικανική επίθεση εναντίον του Ιράν, το οποίο απάντησε πλήττοντας κυρίως το Ισραήλ και χώρες του Κόλπου που φιλοξενούν αμερικανικές δυνάμεις.

