ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

02.03.2026 15:06

Ο Μαρινάκης επιβεβαίωσε την επιδίωξη της Ελλάδας να μπει κάτω από την «πυρηνική ομπρέλα» της Γαλλίας

pavlos_marinakis_new

Στην επιβεβαιώση πληροφοριών που θέλουν την Ελλάδα να είναι μια από τις επτά χώρες της ΕΕ που επιδιώκουν να μπουν κάτω από την «πυρηνική ομπρέλα» της Γαλλίας προχώρησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Ερωτηθείς σχετικά στη διάρκεια του briefing, ο Παύλος Μαρινάκης είπε ότι «έχει βάση το συγκεκριμένο δημοσίευμα. Δεν θέλω να πω κάτι περισσότερο αυτή τη στιγμή, αλλά η κατεύθυνση, η οποία περιγράφεται για μία κοινή ευρωπαϊκή πολιτική στο συγκεκριμένο πολύ σημαντικό ζήτημα, είναι ακριβώς αυτή, η οποία περιγράφεται. Περισσότερα τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες».

Βέβαια, το ερώτημα είναι αν μια τέτοια κίνηση θα αυξήσει την ασφάλεια της χώρας ή αν θα την καταστήσει στόχο. Επίσης, η Γαλλία μπορεί να λέει ότι θέλει να… μοιράσει τη δυνατότητα πυρηνικής αποτροπής και σε άλλες χώρες, αλλά δεν έχει πει το πώς. Οπότε… περιμένουμε.

