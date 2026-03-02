Ο Μαρινάκης επιβεβαίωσε την επιδίωξη της Ελλάδας να μπει κάτω από την «πυρηνική ομπρέλα» της Γαλλίας

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Στην επιβεβαιώση πληροφοριών που θέλουν την Ελλάδα να είναι μια από τις επτά χώρες της ΕΕ που επιδιώκουν να μπουν κάτω από την «πυρηνική ομπρέλα» της Γαλλίας προχώρησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
Ερωτηθείς σχετικά στη διάρκεια του briefing, ο Παύλος Μαρινάκης είπε ότι «έχει βάση το συγκεκριμένο δημοσίευμα. Δεν θέλω να πω κάτι περισσότερο αυτή τη στιγμή, αλλά η κατεύθυνση, η οποία περιγράφεται για μία κοινή ευρωπαϊκή πολιτική στο συγκεκριμένο πολύ σημαντικό ζήτημα, είναι ακριβώς αυτή, η οποία περιγράφεται. Περισσότερα τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες».
Βέβαια, το ερώτημα είναι αν μια τέτοια κίνηση θα αυξήσει την ασφάλεια της χώρας ή αν θα την καταστήσει στόχο. Επίσης, η Γαλλία μπορεί να λέει ότι θέλει να… μοιράσει τη δυνατότητα πυρηνικής αποτροπής και σε άλλες χώρες, αλλά δεν έχει πει το πώς. Οπότε… περιμένουμε.
Διαβάστε επίσης
Ανδρουλάκης στο TikTok: Τι έχει αλλάξει τελικά στον τομέα της ενέργειας
Στο τσακ γλύτωσαν από τους βομβαρδισμούς 4 βουλευτές της ΝΔ, έφυγαν τελευταία στιγμή από το Κατάρ
Οι βαλλιστικοί πύραυλοι του Ιράν και η Σούδα
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.