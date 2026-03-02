Οι βαλλιστικοί πύραυλοι του Ιράν και η Σούδα

Η επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν και τα αντίποινα της Τεχεράνης έχουν θέσει από το πρωί του Σαββάτου σε συναγερμό την κυβέρνηση – συναγερμό που… μπήκε στα κόκκινα μετά τις επιθέσεις με drone στη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι της Κύπρου.

Όπως είναι γνωστό, από την πρώτη στιγμή στο μικροσκόπιο μπήκε η ασφάλεια της αμερικανικής βάσης στη Σούδα, έστω κι αν το υπουργείο Άμυνας προτίμησε να στείλει ένα καθησυχαστικό μήνυμα μετά τη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ το απόγευμα του Σαββάτου.

Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου, πάντως, με βάση τα στοιχεία που υπάρχουν για τους ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους, η Σούδα βρίσκεται περίπου στο απότατο όριο του βεληνεκούς τους και στην πραγματικότητα δύσκολα θα κινδυνεύσει από κάποιο πλήγμα.

Ωστόσο, «ο φόβος φυλάει τα έρημα», οπότε τα μέτρα ασφαλείας της βάσης παραμένουν αυξημένα.

