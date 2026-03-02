Η καταδίκη για τις υποκλοπές επιβάλλουν ψήφισμα για «Όχι» στη συνεργασία με τη ΝΔ

Η καταδικαστική απόφαση για το σκάνδαλο των υποκλοπών δίνει μία εξαιρετική ευκαιρία στον Νίκο Ανδρουλάκη και το ΠΑΣΟΚ να ξεκαθαρίσει τη στάση του, οριστικά, αδιαμφισβήτητα και επίσημα με την κυβέρνηση και τη ΝΔ σε όλες τις εκδοχές της.

Να ξεκαθαρίσει δηλαδή ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα συνεργασίας μετά τις εκλογές, ό,τι κι αν λέει ή θέλει ο Άδωνις Γεωργιάδης, ή εύχεται το Μαξίμου για «διαθέσιμο ΠΑΣΟΚ σε συγκυβέρνηση».

Φανταστείτε δηλαδή να κυβερνάνε μαζί και να πρέπει να… ψάξουν μαζί – μετά την απόφαση του δικαστηρίου, είναι επιβεβλημένο αυτό – πώς ξεκίνησε και σε τι αποσκοπούσε αυτή η επιχείρηση με τις παρακολουθήσεις, που είχε στόχο και τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.

Ευκαιρία λοιπόν για τον Ανδρουλάκη να πει «ναι» στην έγκριση ψηφίσματος από το συνέδριο για τελεσίδικο όχι σε μετεκλογική συνεργασία με τη ΝΔ, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες. Κι ας είναι πρόταση του Χάρη Δούκα, ας μην το πάρουν εγωιστικά στη Χαριλάου – το ΠΑΣΟΚ ήξερε πάντα να συνθέτει.

Θα είναι μία τομή, που μάλλον έχει ανάγκη το ΠΑΣΟΚ για να ξεκολλήσει από τα χαμηλά. Κι ας διαμαρτύρονται στελέχη όπως ο Χριστοδουλάκης (ο Νίκος) και ο Λούσκος της Άννας…

