ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

02.03.2026 09:52

Παχλαβί, όπως Ματσάδο

02.03.2026 09:52
RezaPahlavi

Με τη γλύκα στο στόμα θα μείνει ως φαίνεται ο γιος του τελευταίου σάχη του Ιράν, ο Ρεζά Παχλαβί.

Βλέπετε, αυτός μπορεί να έχει βλέψεις για επιστροφή στον θρόνο (τι μου θυμίζει, τι μου θυμίζει…), αλλά ο Ντόναλντ Τραμπ κοιτάζει άλλες λύσεις.  

Κοινώς, θα την… πατήσει κι αυτός όπως Μαρία Ματσάδο της Βενεζουέλας, η οποία νόμιζε ότι θα αναλάβει τα ηνία της χώρας μετά την εισβολή των Αμερικανών και την απαγωγή του Μαδούρο, αλλά είδε την Ροντρίγκεζ να «χρίζεται» πρόεδρος από την Ουάσιγκτον.

Να αλλάξει τα καθεστώτα θέλει ο Τραμπ και να τα κάνει ελεγχόμενα από τις ΗΠΑ, όχι να αποκαταστήσει «πονεμένους»…, όλοι το ξέρουν αυτό – κάποια στιγμή θα το καταλάβουν και οι «πρόθυμοι αναλώσιμοι».

ΚΟΣΜΟΣ

Στη δίνη του πολέμου η Μέση Ανατολή: «Δεν τον ξεκινήσαμε εμείς, αλλά θα τον τελειώσουμε» λένε οι ΗΠΑ – Ισραηλινά πλήγματα σε Τεχεράνη-Λίβανο, αντίποινα Ιράν – LIVE 

ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: Νεκρή και η σύζυγος του Χαμενεΐ

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο τραμπικός τραγέλαφος σε σουρεάλ έκδοση: Η Μελάνια προεδρεύει στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ

ΚΟΣΜΟΣ

Αμερικανικά αεροσκάφη εγκαταλείπουν την Ισπανία μετά το «μπλόκο» στη χρήση των βάσεών της

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βαθαίνει η ελληνική εμπλοκή στον πόλεμο – Πώς η χώρα μπαίνει στο κάδρο της σύγκρουσης

ΕΛΛΑΔΑ

Ρήξη Συλλόγου Τεμπών με Καρυστιανού: Γιατί δεν επιτράπηκε στη μητέρα της Μάρθης να μιλήσει στο Σύνταγμα, πού οδηγεί η κόντρα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Ελλάδα των δύο ταχυτήτων - Το 2,8% κατέχει το 60% των καταθέσεων, το 42% δηλώνει οικονομική αδυναμία

ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: «Παρακαλούσα τη Μαρία Καρυστιανού να μιλήσει», λέει τώρα - Η εκδοχή του για τον αποκλεισμό (Video)

ΚΟΣΜΟΣ

Οι Γάλλοι στέλνουν το αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle στην ανατολική Μεσόγειο

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ταξί: Πόσα εκατ. ευρώ σε δημόσια έσοδα έχει φέρει η Uber στην Ελλάδα; Τι ισχυρίζεται μία μελέτη του ΙΟΒΕ

ΔΕΥΤΕΡΑ 02.03.2026 15:56
