Παχλαβί, όπως Ματσάδο

Με τη γλύκα στο στόμα θα μείνει ως φαίνεται ο γιος του τελευταίου σάχη του Ιράν, ο Ρεζά Παχλαβί.

Βλέπετε, αυτός μπορεί να έχει βλέψεις για επιστροφή στον θρόνο (τι μου θυμίζει, τι μου θυμίζει…), αλλά ο Ντόναλντ Τραμπ κοιτάζει άλλες λύσεις.

Κοινώς, θα την… πατήσει κι αυτός όπως Μαρία Ματσάδο της Βενεζουέλας, η οποία νόμιζε ότι θα αναλάβει τα ηνία της χώρας μετά την εισβολή των Αμερικανών και την απαγωγή του Μαδούρο, αλλά είδε την Ροντρίγκεζ να «χρίζεται» πρόεδρος από την Ουάσιγκτον.

Να αλλάξει τα καθεστώτα θέλει ο Τραμπ και να τα κάνει ελεγχόμενα από τις ΗΠΑ, όχι να αποκαταστήσει «πονεμένους»…, όλοι το ξέρουν αυτό – κάποια στιγμή θα το καταλάβουν και οι «πρόθυμοι αναλώσιμοι».

Διαβάστε επίσης:

Ανδρουλάκης στο TikTok: «Όλοι όσοι ζητούν κράτος δικαιοσύνης, αξιοκρατίας και προσωπικής ελευθερίας, ήρθε η ώρα να ακουστούν»

«Η Ντόρα και το Ντοράκι σας ευχαριστούμε»: Η ανάρτηση Μπακογιάννη στο Instagram

Η αποτίμηση των συλλαλητηρίων για τα Τέμπη