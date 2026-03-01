«Η Ντόρα και το Ντοράκι σας ευχαριστούμε»: Η ανάρτηση Μπακογιάννη στο Instagram

Με μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είπε ευχαριστώ για τις ευχές που δέχτηκε ανήμερα των Αγίων Θεοδώρων η Ντόρα Μπακογιάννη.

Η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας πόζαρε αγκαλιά με την εγγονή της, Ντόρα, και έγραψε: «Για άλλη μια χρονιά η Ντόρα και το Ντοράκι σας ευχαριστούμε πολύ για τις ολόθερμες ευχές σας!».

Διαβάστε επίσης:

Η αποτίμηση των συλλαλητηρίων για τα Τέμπη

Απλή λογική χρειάζεται για τα Τέμπη

«Κλείδωσε» η επίσκεψη Μητσοτάκη στην Αυστραλία