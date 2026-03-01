«Η Ντόρα και το Ντοράκι σας ευχαριστούμε»: Η ανάρτηση Μπακογιάννη στο Instagram

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Με μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είπε ευχαριστώ για τις ευχές που δέχτηκε ανήμερα των Αγίων Θεοδώρων η Ντόρα Μπακογιάννη.
Η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας πόζαρε αγκαλιά με την εγγονή της, Ντόρα, και έγραψε: «Για άλλη μια χρονιά η Ντόρα και το Ντοράκι σας ευχαριστούμε πολύ για τις ολόθερμες ευχές σας!».
Διαβάστε επίσης:
Η αποτίμηση των συλλαλητηρίων για τα Τέμπη
Απλή λογική χρειάζεται για τα Τέμπη
«Κλείδωσε» η επίσκεψη Μητσοτάκη στην Αυστραλία
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.