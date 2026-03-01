Η αποτίμηση των συλλαλητηρίων για τα Τέμπη

Την απήχηση των συλλαλητηρίων για τα Τέμπη, εκτιμά η κυβέρνηση για να καταλήξει εάν η μεγάλη αυτή υπόθεση, ιδίως ενόψει της δίκης, που ξεκινά στις 23 Μαρτίου, θα συνεχίσει να είναι κρίσιμο πολιτικό πρόβλημα για την ίδια.

Η ζημιά που είχαν προκαλέσει τα περσινά συλλαλητήρια στην κυβέρνηση ήταν τεράστια, αλλά είναι προφανές ότι το κλίμα δεν είναι ακριβώς ίδιο. Ή έτσι τουλάχιστον φαίνεται και εκλαμβάνεται από το Μαξίμου.

Οι χθεσινές διαδηλώσεις δεν είχαν φυσικά τη μαζικότητα των περσινών, αλλά και πάλι ήταν μεγάλες. Και επίσης αυτό που δεν μπορεί να φανεί αμέσως είναι εάν παραμένει μία βουβή οργή, που στρέφεται προς την κυβέρνησης και περιμένει να εκδηλωθεί στις κάλπες και ανάλογα με το τι θα γίνει στη δίκη.

Όπως και να έχει, η υπόθεση παραμένει ανοιχτή.

