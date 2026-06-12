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12.06.2026 18:18

Ο Τσίπρας απαντά στον Μητσοτάκη για το… δίπλωμα: «Εκείνος δεν θα μπορούσε να οδηγεί ούτε πατίνι»

12.06.2026 18:18
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Αιχμηρή ήταν η απάντηση του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στην ατάκα Μητσοτάκη ότι οι Έλληνες πολίτες του πήραν τρεις φορές το δίπλωμα, άρα δεν θα έπρεπε να… οδηγεί, εννοώντας την επιστροφή του στην ενεργό πολιτική με την ΕΛΑΣ.

Ο Αλέξης Τσίπρας στην συνέντευξη που παραχώρησε στο 7ο OT Forum, σχολίασε δηκτικά:

«ήξερα ότι το δίπλωμα στο παίρνουν όταν παραβιάζεις κανόνες και όχι όταν χάνεις εκλογές. Εγώ κυβέρνησα και δεν παραβίασα κανένα κανόνα. Το δίπλωμα το χάνει ο κ. Μητσοτάκης που δεν έχει αφήσει κανόνα που να μην έχει παραβιάσει. Κακοποίησε το Κράτος Δικαίου, έχει γίνει μόνιμος πελάτης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, έχει μοιράσει χρήμα σε ημέτερους», προσθέτοντας πως «συνεπώς αν κάποιος δεν θα μπορούσε να οδηγεί ούτε πατίνι, είναι ο κ. Μητσοτάκης».

Αν μη τι άλλο, πληρωμένη απάντηση…

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