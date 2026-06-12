Ρόδος: Η επίσκεψη Μητσοτάκη εκτονώνει προσωρινά την κόντρα δημάρχου – Μεδώνη

Η περιοδεία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στα Δωδεκάνησα φαίνεται ότι λειτουργεί… πυροσβεστικά στην κόντρα μεταξύ του δημάρχου Ρόδου, Αλέξανδρου Κολιάδη, με την υπουργό Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη.

Υπενθυμίζεται ότι η Λ. Μενδώνη – διαπράττοντας ένα απίστευτο πολιτικό faux pas, αλλά και επιδεικνύοντας αδιανόητη αλαζονεία – αρνήθηκε να επιτρέψει στον δήμαρχο να μιλήσει σε εκδήλωση για την παράδοση του Τεμένους Ρετζέπ Πασά στην Μεσαιωνική Πόλη Ρόδου, των οχυρώσεων της πόλης της Ρόδου από το μόλο του Naillac έως το μόλο των Μύλων και Αποκατάσταση του Οθωμανικού Αρχοντικού Χασάν Μπέη στη Μεσαιωνική Πόλη.

Ο λόγος; Η κριτική που ο Α. Κολιάδης έχει ασκήσει κατά καιρούς στο υπουργείο. «Τόσα μας έχεις σύρει, δήμαρχε», φέρεται να είπε η υπουργός, προκαλώντας την – απολύτως δικαιολογημένη – οργή του δημάρχου της Ρόδου, ο οποίος σε ανάρτησή του στα social media σημείωσε μεταξύ άλλων ότι «η κριτική δεν είναι σύρσιμο. Είναι θεσμικό καθήκον. Και η φίμωση ενός αιρετού Δημάρχου, εκλεγμένου από τους Ροδίτες, μέσα στην ίδια του την πόλη, δεν είναι άσκηση εξουσίας. Είναι μικροπρέπεια».

Σύμφωνα με πληροφορίες του topontiki.gr, το ζήτημα αναμένεται να συζητηθεί στο πλαίσιο της συνάντησης του πρωθυπουργού με τον δήμαρχο και στην παρούσα φάση επικρατεί κλίμα… αποκλιμάκωσης σε μια ένταση που προκλήθηκε αποκλειστικά και μόνο από την συμπεριφορά της υπουργού Πολιτισμού. Ίδωμεν.

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