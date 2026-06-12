Ο Δραγασάκης δεν μπορεί να δει κυβερνητική αλλαγή χωρίς τον Τσίπρα

«Δεν μπορώ να δω κυβερνητική αλλαγή χωρίς τον Τσίπρα», ανέφερε ο Γιάννης Δραγασάκης, μιλώντας για τον ρόλο που θα μπορούσε να διαδραματίσει ο Αλέξης Τσίπρας στο πολιτικό σκηνικό που διαμορφώνεται μετά τις εξελίξεις στην κεντροαριστερά.

Σε συνέντευξή του στα Παραπολιτικά 90,1, ο βουλευτής που ανεξαρτητοποιήθηκε μετά την ορκωμοσία του πριν από 4 ημέρες, αναφέρθηκε στον ΣΥΡΙΖΑ, την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και για τα προσωπικά του πλάνα.

Σχολιάζοντας την άρνηση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης να συζητήσει με άλλα κόμματα, ο κ Δραγασάκης είπε: «Δεν μπαίνει στον διάλογο ακόμα από ότι καταλαβαίνω δηλαδή επειδή είναι σε ιδρυτική φάση έχει ακολουθήσει αυτή τη γραμμή. Το θεωρώ και κάπως αυτονόητο δηλαδή η Αριστερά πάντα είναι πολυκεντρική, ένα κόμμα δικαιούται να πει ότι «εγώ θέλω να εκφράσω αυτές τις συγκεκριμένες αποχρώσεις της Αριστεράς», ναι αλλά θα υπάρξουν και άλλες επομένως πρέπει αν θέλουμε να υπάρξει πραγματικά μια αλλαγή να υπάρξουν και συνεννοήσεις με άλλες δυνάμεις.

Ερωτηθείς αν πιστεύει ότι έχει κλείσει ο κύκλος για τον ΣΥΡΙΖΑ, ο ανεξάρτητος βουλευτής ανέφερε πως «ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα είναι σε μια δύσκολη θέση. Εγώ έχω φύγει από το κόμμα αυτό, υπονοώντας ακριβώς ότι το θετικό του έργο έκλεισε βεβαίως αν αυτοί που είναι σήμερα στον ΣΥΡΙΖΑ θέλουν να του δώσουν μία συνέχεια έχουν όλο το δικαίωμα να το κάνουν. Εγώ αυτό που είπα φεύγοντας είναι ότι προσβλέπω σε ένα νέο κόμμα μαζικό λαϊκό της Αριστεράς που αυτό πια δεν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ και δεν μπορεί να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ», είπε.

«Σε ότι αφορά την κυβερνητική αλλαγή που θέλουμε όλοι εγώ δεν μπορώ να τη δω αυτή την αλλαγή χωρίς τον Τσίπρα. Άρα σε ότι αφορά την κυβερνητική αλλαγή βλέπω καταλυτικό το ρόλο και του προσώπου του Αλέξη Τσίπρα, με την εμπειρία που έχει, με τη διεθνή αναγνωρισιμότητα που έχει κερδίσει, με τα θετικά και τα όποια αρνητικά. Σε ότι αφορά όμως το κόμμα το μεγάλο της Αριστεράς το οποίο εγώ προσδοκώ εκεί είμαι υποχρεωμένος να κρατήσω μια θέση αυτονομίας και κριτικής στάσης μέχρι να δω το αποτέλεσμα. Είμαστε ακόμα στην αρχή», συνέχισε.

Ερωτηθείς αν έχει να συνομιλήσει με τον κ. Τσίπρα, ο κ. Δραγασάκης είπε: «Με τον Τσίπρα δεν είμαστε και ξένοι, υπήρξα αντιπρόεδρος της κυβέρνησής του μια πενταετία άρα το θεωρώ αυτονόητο ότι ο διάλογος πρέπει να είναι διαρκής. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι και ο Αλ.Τσίπρας με ενημέρωσε για το σχέδιο του, διατύπωσα τις δικές μου απόψεις, προχωράνε τα πράγματα».

Για το αν έχει συζητήσει με τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις, ο κ. Δραγασάκης ανέφερε: «Ο Τσίπρας έχει πει κάτι το οποίο το ακούω ότι δεν θέλω αυτό που πάω να φτιάξω να φανεί μια συγκόλληση θραυσμάτων του παλιού ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή είναι η άποψή του, είναι σεβαστή άποψη. Αυτό αν μεταφραστεί ότι σημαίνει face control προφανώς αυτά δεν τα παίρνω και πολύ σοβαρά διότι δεν τα θεωρώ ότι είναι στοιχεία που μπορούν να χαρακτηρίσουν την οικοδόμηση ενός νέου κόμματος. Ο ελέφαντας στο δωμάτιο της πολιτικής λέγεται εμπιστοσύνη».

Διαβάστε επίσης

Τσίπρας: Ποια είναι τα 5 μέτρα άμεσης προτεραιότητας που προτείνει η ΕΛΑΣ (Video)

Καβγάς ΠΑΣΟΚ – Κυρανάκη για την πρόταση Ανδρουλάκη να μετακινούνται δωρεάν οι νέοι στα ΜΜΜ

Οργή Καρυστιανού για τον ΔΣΑ: Καταγγέλλει ότι ΝΔ και ΠΑΣΟΚ αρνήθηκαν αίθουσα για εκδήλωση της Ελπίδας για Δημοκρατία