Τσίπρας: Με την ΕΛΑΣ -Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη στοχεύει στη μέγιστη συσπείρωση και «πιέζει» όλα τα κόμματα του προοδευτικού χώρου 

Και εγένετο ΕΛΑΣ. Με ένα όνομα που αν μη τι άλλο δεν περνά απαρατήρητο, αντιθέτως προκαλεί αίσθηση και ποικίλες αντιδράσεις ο Αλέξης Τσίπρας επισημοποίησε το κόμμα του και μαζί την επιστροφή του στην κεντρική πολιτική σκηνή.

Ίσως δε θα ήταν υπερβολή να πεις κανείς ότι το όνομα εμπεριέχει το στοιχείο του «σοκ», αφού παραπέμπει ευθέως στην αγωνιστική κληρονομιά του παρελθόντος, και ταυτόχρονα στο όνομα της χώρας, κατ’ επέκταση στην έννοια της πατρίδας. Άλλοι στις πρώτες τους αντιδράσεις υποδέχονται με ενθουσιασμό το όνομα και όσα συμβολίζει, άλλοι μπορεί να θεωρούν ότι καπηλεύεται αυτή την ιστορική κληρονομιά, η συζήτηση πάντως περί τον Τσίπρα και το εγχείρημά του ανάβει.

Το όνομα που επέλεξε – η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ή ΕΛ.Α.Σ. – συμπυκνώνει όσα θέλει να συμβολίσει προκειμένου να απευθυνθεί στο ευρύτερο δυνατό ακροατήριο, από τα αριστερά έως το προοδευτικό και δημοκρατικό κέντρο.

Και πρώτα απ’ όλα, το όνομα συμβολίζει τη σύγκλιση των ρευμάτων της αριστεράς και της σοσιαλδημοκρατίας κυρίως, αλλά και της πολιτικής οικολογίας, επιδίωξη που έχει υπογραμμιστεί με το «Μανιφέστο» του, αλλά και τη σύνδεση του εθνικού με το κοινωνικό ζήτημα, του «νέου πατριωτισμού» με τους αγώνες για κοινωνική δικαιοσύνη και δημοκρατία στο σήμερα, αντλώντας έμπνευση όπως ανέφερε από τους αγώνες παρελθόντος για την εθνική ανεξαρτησία και για κοινωνική χειραφέτηση.

Στόχος του, όπως είπε χθες στην μεγάλη συγκέντρωση στο Θησείο, η δημιουργία μιας προοδευτικής συμπαράταξης που θα διαμορφώσει τις βάσεις για την «Κυβερνώσα Αριστερά της Νέας Εποχής» και θα οδηγήσει στη «μεγάλη δημοκρατική και κοινωνική επανεκκίνηση της χώρας από την πλευρά της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας».

Κι ακόμα, με βάση τις ιστορικές, ιδεολογικές και πολιτικές αναφορές που επικαλέστηκε, επιδίωξη φαίνεται πως είναι να αναδειχθεί σε κύριο εκφραστή όλης της μεγάλης πολιτικής κληρονομιάς από την Εθνική Αντίσταση μέχρι σήμερα. Από το ΕΑΜ και τον ΕΛΑΣ, ως την ΕΔΑ και τους Λαμπράκηδες, το ΠΑΣΟΚ των πρώτων χρόνων της Αλλαγής αλλά και τον ΣΥΡΙΖΑ της «πρώτης φοράς Αριστερά».

Κατ’ αυτό τον τρόπο θα επιχειρήσει να πλαγιοκοπήσει πολιτικά και εκλογικά όλους τους υπαρκτούς κομματικούς σχηματισμούς στα αριστερά του κέντρου, προκειμένου να καταστεί υπολογίσιμος αντίπαλος της ΝΔ που θα μπει με αξιώσεις νίκης στην επικείμενη εκλογική αναμέτρηση.

Στην συγκέντρωση του Θησείου, έδωσαν το «παρών» τρεις ανεξάρτητοι βουλευτές, ο Γιάννης Σαρακιώτης, η Αθηνά Λινού και ο Οζγκιούρ Φερχάτ, στενοί συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού, πρόσωπα που μετέχουν ή στηρίζουν το εγχείρημά του, κι ένας κόσμος που στηρίζει τον Αλέξη Τσίπρα διαχρονικά.

Της περιγραφής των όσων συμβολίζει το όνομα, προς το τέλος της ομιλίας του, ακολούθησε βίντεο κι ένα μικρό τελετουργικό – το οποίο επέτεινε την αγωνία – με ένα μικρό κορίτσι το οποίο διέσχισε το πλήθος κρατώντας έναν πάπυρο τυλιγμένο τον οποίο και παρέδωσε στον Αλέξη Τσίπρα ανεβαίνοντας στην εξέδρα, με τον πρώην πρωθυπουργό να τραβά την κορδέλα και να αποκαλύπτει όνομα και έμβλημα του κόμματος.

Διαβάστε επίσης:

ΠΑΣΟΚ: «Παλιά συνταγή» το νέο κόμμα Τσίπρα – Αιχμές για funds, ΜΜΕ και «μαύρα ταμεία»

«ΕΛΑΣ»: Πώς ανακοίνωσε το κόμμα του ο Τσίπρας – Το promo video και το κορίτσι στα λευκά

Κυβερνητικές πηγές για νέο κόμμα Τσίπρα: Αμετανόητος και απαράλλαχτος, θέλει να γυρίσει την Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω