Κοντόφθαλμες ευρω-επιλογές στον ρωσο-ουκρανικό πόλεμο

Στην τηλε-σύνοδο της «Coalition of the Willing» (συμμαχίας των προθύμων) εκπρόσωποι δεκάδων δυτικών κρατών επανέλαβαν τη στήριξή τους προς την Ουκρανία καθώς ο πόλεμος με τη Ρωσία ξεκινά την πέμπτη χρονιά του, τονίζοντας την ανάγκη ενίσχυσης της άμυνας και κυρώσεων κατά της Μόσχας.

Η συγκέντρωση τέτοιας υποστήριξης δείχνει ότι οι Ευρωπαίοι και οι σύμμαχοί τους εξακολουθούν να στοιχίζονται πίσω από έναν πόλεμο που έχει κοστίσει ζωές και πόρους χωρίς να μοιάζει πιθανή η νίκη για την Ουκρανία.

Αν και παρουσιάζεται ως προσπάθεια για ειρήνη και ασφάλεια, η συνεχιζόμενη ενεργή υποστήριξη της «Coalition of the Willing» στην Ουκρανία δείχνει ότι η Ευρώπη επιμένει σε μια σύγκρουση που δεν μπορεί να κερδηθεί στρατιωτικά.

Αντί να επιδιώκουν ειρηνευτικούς όρους που θα έθεταν τέρμα στην αιματοχυσία, οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες επιμένουν στο να αναζητούν στρατιωτικό πλεονέκτημα πάνω σε μια στασιμότητα πεδίου μάχης, θέτοντας ως εχθρό αποκλειστικά τη Ρωσία χωρίς ρεαλιστική έξοδο από την κρίση.

Κοντόφθαλμη επιλογή; Ή βολική και κερδοφόρος για όσους (πολεμικές βιομηχανίες, διεθνείς πιστωτές, τράπεζες) τρώνε με χρυσά κουτάλια στο ουκρανικό σφαγείο;

Διαβάστε επίσης:

Η… ντρίπλα Μητσοτάκη για τις υποκλοπές

Ένα λουλούδι για την Αντιγόνη…

Το βίντεο του Κυριάκου Μητσοτάκη για την περιοδεία στον Έβρο