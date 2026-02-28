search
ΣΑΒΒΑΤΟ 28.02.2026
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

τεύχος 2427
26/02/2026
28.02.2026

Κοντόφθαλμες ευρω-επιλογές στον ρωσο-ουκρανικό πόλεμο

τεύχος 2427
26/02/2026
28.02.2026 07:35
oukrania metopo 998- new

Στην τηλε-σύνοδο της «Coalition of the Willing» (συμμαχίας των προθύμων) εκπρόσωποι δεκάδων δυτικών κρατών επανέλαβαν τη στήριξή τους προς την Ουκρανία καθώς ο πόλεμος με τη Ρωσία ξεκινά την πέμπτη χρονιά του, τονίζοντας την ανάγκη ενίσχυσης της άμυνας και κυρώσεων κατά της Μόσχας.

Η συγκέντρωση τέτοιας υποστήριξης δείχνει ότι οι Ευρωπαίοι και οι σύμμαχοί τους εξακολουθούν να στοιχίζονται πίσω από έναν πόλεμο που έχει κοστίσει ζωές και πόρους χωρίς να μοιάζει πιθανή η νίκη για την Ουκρανία.

Αν και παρουσιάζεται ως προσπάθεια για ειρήνη και ασφάλεια, η συνεχιζόμενη ενεργή υποστήριξη της «Coalition of the Willing» στην Ουκρανία δείχνει ότι η Ευρώπη επιμένει σε μια σύγκρουση που δεν μπορεί να κερδηθεί στρατιωτικά.

Αντί να επιδιώκουν ειρηνευτικούς όρους που θα έθεταν τέρμα στην αιματοχυσία, οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες επιμένουν στο να αναζητούν στρατιωτικό πλεονέκτημα πάνω σε μια στασιμότητα πεδίου μάχης, θέτοντας ως εχθρό αποκλειστικά τη Ρωσία χωρίς ρεαλιστική έξοδο από την κρίση.

Κοντόφθαλμη επιλογή; Ή βολική και κερδοφόρος για όσους (πολεμικές βιομηχανίες, διεθνείς πιστωτές, τράπεζες) τρώνε με χρυσά κουτάλια στο ουκρανικό σφαγείο;

Η… ντρίπλα Μητσοτάκη για τις υποκλοπές

Ένα λουλούδι για την Αντιγόνη…

Το βίντεο του Κυριάκου Μητσοτάκη για την περιοδεία στον Έβρο

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

