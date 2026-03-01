search
ΔΕΥΤΕΡΑ 02.03.2026
01.03.2026

Ανδρουλάκης στο TikTok: «Όλοι όσοι ζητούν κράτος δικαιοσύνης, αξιοκρατίας και προσωπικής ελευθερίας, ήρθε η ώρα να ακουστούν»

01.03.2026 18:18
androulakis

Σε βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής,  Νίκος Ανδρουλάκης, αναφέρεται στην ιστορική απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών για την υπόθεση του κατασκοπευτικού λογισμικού predator

Όπως εξηγεί «η δικαιοσύνη επιβεβαίωσε ότι η παρακολούθησή μου δεν ήταν ένα «λάθος», αλλά ένας οργανωμένος μηχανισμός.

Υπάρχει πλέον απόδειξη πως το παρακράτος που έστησε το σύστημα Μαξίμου είναι πραγματικό, τρομακτικό, αλλά όχι ανίκητο». 

Και καταλήγει σημειώνοντας:

«Η εθνική ασφάλεια πρέπει να είναι ουσιαστική δέσμευση ελευθερίας προς τους πολίτες και όχι εργαλείο για παράνομα παιχνίδια εξουσίας. 

Αρκετά εξέθεσε τη χώρα ο κ. Μητσοτάκης. 

Όλοι όσοι ζητούν ένα κράτος δικαιοσύνης, αξιοκρατίας και προσωπικής ελευθερίας, τώρα ήρθε η ώρα να ακουστούν».

@nikos.androulakis

Η απόφαση έγινε η απόδειξη. Η αποφασιστικότητα θα γίνει η αλλαγή.

♬ πρωτότυπος ήχος – Nikos Androulakis

