Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Με τους διπλωμάτες σε Ιράν και άλλες χώρες θα μιλήσει ο Μητσοτάκης

Σε κατάσταση πλήρους εγρήγορσης τελεί η κυβέρνηση λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, και ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει «αδειάσει» την ατζέντα του και βρίσκεται στο Μαξίμου, όπου και ενημερώνεται διαρκώς για τις εξελίξεις.

Μάλιστα, το μεσημέρι ο πρωθυπουργός έχει προγραμματίσει τηλεδιάσκεψη με τους επικεφαλής των Πρεσβειών και Προξενείων της Ελλάδας στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή, προκειμένου να υπάρξει συντονισμός για την προστασία των Ελλήνων που βρίσκονται στην περιοχή.

