ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

02.03.2026 09:55

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Με τους διπλωμάτες σε Ιράν και άλλες χώρες θα μιλήσει ο Μητσοτάκης

02.03.2026 09:55
mitsotakis india 77- new

Σε κατάσταση πλήρους εγρήγορσης τελεί η κυβέρνηση λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, και ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει «αδειάσει» την ατζέντα του και βρίσκεται στο Μαξίμου, όπου και ενημερώνεται διαρκώς για τις εξελίξεις.

Μάλιστα, το μεσημέρι ο πρωθυπουργός έχει προγραμματίσει τηλεδιάσκεψη με τους επικεφαλής των Πρεσβειών και Προξενείων της Ελλάδας στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή, προκειμένου να υπάρξει συντονισμός για την προστασία των Ελλήνων που βρίσκονται στην περιοχή.

Ανδρουλάκης στο TikTok: «Όλοι όσοι ζητούν κράτος δικαιοσύνης, αξιοκρατίας και προσωπικής ελευθερίας, ήρθε η ώρα να ακουστούν»

«Η Ντόρα και το Ντοράκι σας ευχαριστούμε»: Η ανάρτηση Μπακογιάννη στο Instagram

Η αποτίμηση των συλλαλητηρίων για τα Τέμπη

Untitled-design
ΚΟΣΜΟΣ

Στη δίνη του πολέμου η Μέση Ανατολή: «Δεν τον ξεκινήσαμε εμείς, αλλά θα τον τελειώσουμε» λένε οι ΗΠΑ – Ισραηλινά πλήγματα σε Τεχεράνη-Λίβανο, αντίποινα Ιράν – LIVE 

iran xamenei – new
ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: Νεκρή και η σύζυγος του Χαμενεΐ

melania_0203_1920-1080_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο τραμπικός τραγέλαφος σε σουρεάλ έκδοση: Η Μελάνια προεδρεύει στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ

vasi ispania
ΚΟΣΜΟΣ

Αμερικανικά αεροσκάφη εγκαταλείπουν την Ισπανία μετά το «μπλόκο» στη χρήση των βάσεών της

iran_israel_usa_polemos_0203_1920-1080_2_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βαθαίνει η ελληνική εμπλοκή στον πόλεμο – Πώς η χώρα μπαίνει στο κάδρο της σύγκρουσης

karystianou-larisa
ΕΛΛΑΔΑ

Ρήξη Συλλόγου Τεμπών με Καρυστιανού: Γιατί δεν επιτράπηκε στη μητέρα της Μάρθης να μιλήσει στο Σύνταγμα, πού οδηγεί η κόντρα

oikonomia_2602_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Ελλάδα των δύο ταχυτήτων - Το 2,8% κατέχει το 60% των καταθέσεων, το 42% δηλώνει οικονομική αδυναμία

routsi-karistianou1
ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: «Παρακαλούσα τη Μαρία Καρυστιανού να μιλήσει», λέει τώρα - Η εκδοχή του για τον αποκλεισμό (Video)

Charles De Gaulle Faliro
ΚΟΣΜΟΣ

Οι Γάλλοι στέλνουν το αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle στην ανατολική Μεσόγειο

uber
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ταξί: Πόσα εκατ. ευρώ σε δημόσια έσοδα έχει φέρει η Uber στην Ελλάδα; Τι ισχυρίζεται μία μελέτη του ΙΟΒΕ

