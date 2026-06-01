search
ΔΕΥΤΕΡΑ 01.06.2026 17:59
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

01.06.2026 17:24

«Μαθήματα Ζωής»: Πρεμιέρα για την Άννα Δρούζα στο OPEN (Video)

01.06.2026 17:24
droyza-new

Πρεμιέρα στο OPEN κάνει σήμερα Δευτέρα (1/6) στις 23:30 η νέα εκπομπή «Μαθήματα Ζωής» με την Άννα Δρούζα, θέτοντας τα ερωτήματα και αναζητώντας τις απαντήσεις.

Σχέσεις και Έρωτας, Εθισμοί, Διατροφικές διαταραχές, Άγχος και Φοβίες, Κατάθλιψη και Πένθος, Βία και Επιθετικότητα, Ψυχοσωματικές ασθένειες είναι μερικά από τα θέματα που θα αναλυθούν στην εκπομπή.

Σε κάθε επεισόδιο κορυφαίοι ειδικοί συναντούν το κοινό, αναλύουν τα θέματα και απαντούν σε κρίσιμες ερωτήσεις, γιατί μαθαίνοντας για τον τρόπο που λειτουργεί η ανθρώπινη ψυχή, καταλαβαίνουμε το πώς αυτή καθορίζει το πως σκεφτόμαστε, αισθανόμαστε και συμπεριφερόμαστε.

Κάθε Δευτέρα, μοιραζόμαστε σε ένα διαδραστικό ταξίδι μεταξύ κοινού και ειδικών επιστημόνων, αγωνίες και φόβους που μας εμποδίζουν να απολαύσουμε μια ζωή με περισσότερη ευχαρίστηση. Σε μια εποχή όπου οι παραδοσιακοί κοινωνικοί δεσμοί έχουν χαλαρώσει, γίνεται όλο και πιο επιτακτικό να ξανασκεφτούμε πώς μπορούμε να ζήσουμε μια ζωή με νόημα και αξιοπρέπεια.

Στο πρώτο επεισόδιο του «Μαθήματα Ζωής» με την Άννα Δρούζα, ο γνωστός ψυχίατρος, παιδοψυχίατρος και ψυχαναλυτής Αθανάσιος Αλεξανδρίδης αναλύει και απαντά στις ερωτήσεις του ακροατηρίου για τις σχέσεις και τον έρωτα

Πώς θα αναπτύξουμε την ικανότητά μας για αγάπη;

Ποιο είναι το νόημα του έρωτα; Πώς οι απογοητεύσεις, η πλήξη και ο ανταγωνισμός σκοτώνουν τις σχέσεις;

Τι θέλουμε και τι αναζητάμε στον άλλον;

Ποιες ανάγκες καλύπτουμε σε μια συντροφική σχέση;

Ο έρωτας δεν έχει μία μορφή, έναν ορισμό, έναν δρόμο. Έχει τόσες μορφές, όσες και οι άνθρωποι που τον αναζητούν. Κι αν όλοι μιλάμε για τον έρωτα, στην πραγματικότητα ο καθένας μιλά για τον δικό του.

Ο κόσμος θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει τη διάλεξη και να συμμετέχει με ζωντανή παρουσία στο θέατρο Σημείο, καθώς και να θέσει τα δικά του ερωτήματα.

Διαβάστε επίσης:

Euphoria: Ρίχνει αυλαία μετά από τρεις σεζόν και 26 επεισόδια

Your Face Sounds Familiar: Η συγκίνηση του Σάκη Ρουβά και η αποκάλυψη για τη Σωτηρία Μπέλλου

Your Face Sounds Familiar: Νικητής ο Μέμος Μπεγνής ως Σοφία Αρβανίτη

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
marios_oikonomou_00
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πένθος στο ελληνικό ποδόσφαιρο: Πέθανε μετά από 10 μέρες μάχης ο Μάριος Οικονόμου

sofi-pappa-new
LIFESTYLE

Συγκλονίζει η Σόφη Παππά – «Ο σύζυγός μου έφυγε για το γραφείο και δεν ξαναγύρισε ποτέ» (Video)

trump_erdogan_new
ΚΟΣΜΟΣ

Σύνοδος Κορυφής ΝΑΤΟ: Ο Τραμπ ενημέρωσε τον Ερντογάν ότι θα πάει στην Άγκυρα

diodia
ΕΛΛΑΔΑ

Αγίου Πνεύματος: Σε εξέλιξη η επιστροφή των εκδρομέων – Τα σημεία με μποτιλιάρισμα (Video)

droyza-new
MEDIA

«Μαθήματα Ζωής»: Πρεμιέρα για την Άννα Δρούζα στο OPEN (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
SKAI_LOGO_NEW
MEDIA

ΣΚΑΪ: «Κλειδώνει» η πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου

lipa-turner-gamos
LIFESTYLE

Ντούα Λίπα και Κάλουμ Τέρνερ παντρεύτηκαν στο Λονδίνο - Ετοιμάζουν χολιγουντιανό πάρτι στο Παλέρμο

xristopoulou
LIFESTYLE

Χριστοπούλου μετά το τέλος του Real View: «Εγώ δεν είμαι η Μουτίδου κι έχω περάσει πολύ καλά αυτή τη σεζόν» (Video)

supermarket
ΕΛΛΑΔΑ

Αγίου Πνεύματος: Πώς θα λειτουργήσουν σούπερ μάρκετ, καταστήματα, τράπεζες, υπηρεσίες

mav1 (1)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο λογαριασμός της «Γαλάζιας Πατρίδας» για την Ελλάδα: Τι φέρνει για οικονομία και επιχειρήσεις, ποιοι, πως και γιατί απειλούνται από μία παρατεταμένη ένταση

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 01.06.2026 17:58
marios_oikonomou_00
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πένθος στο ελληνικό ποδόσφαιρο: Πέθανε μετά από 10 μέρες μάχης ο Μάριος Οικονόμου

sofi-pappa-new
LIFESTYLE

Συγκλονίζει η Σόφη Παππά – «Ο σύζυγός μου έφυγε για το γραφείο και δεν ξαναγύρισε ποτέ» (Video)

trump_erdogan_new
ΚΟΣΜΟΣ

Σύνοδος Κορυφής ΝΑΤΟ: Ο Τραμπ ενημέρωσε τον Ερντογάν ότι θα πάει στην Άγκυρα

1 / 3