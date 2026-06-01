Euphoria: Ρίχνει αυλαία μετά από τρεις σεζόν και 26 επεισόδια

Αυλαία και επισήμως ρίχνει το Euphoria, με τη σειρά να ολοκληρώνεται έπειτα από τρεις σεζόν και 26 επεισόδια.

Ο Σαμ Λέβινσον -δημιουργός, σεναριογράφος και σκηνοθέτης της σειράς του HBO- έκανε τη σχετική ανακοίνωση στο «Popcast», το μουσικό podcast των New York Times, μιλώντας με τους παρουσιαστές Τζο Κοσκαρέλι και Τζον Καραμάνιτσα.

Το HBO επιβεβαίωσε επίσης την ανακοίνωση του Λέβινσον στο Variety. Έτσι, το φινάλε της τρίτης σεζόν, με τίτλο «In God We Trust», ήταν στην πραγματικότητα και το τελευταίο επεισόδιο της σειράς.

Η είδηση, βέβαια, δεν προκαλεί έκπληξη, δεδομένου ότι η πρωταγωνίστρια της σειράς, Ζεντάγια, είχε αναφέρει σε συνεντεύξεις της πως πίστευε ότι η σειρά θα τελείωνε μετά την τρίτη σεζόν, τη στιγμή που και γενικότερα, υπήρχε εδώ και καιρό η αίσθηση ότι το δράμα του HBO δεν θα συνεχιζόταν.

'Euphoria' Officially Ending With Season 3, HBO Confirms https://t.co/5yvmlH5Wu5 — Variety (@Variety) June 1, 2026

Μεταξύ της δεύτερης και της τρίτης σεζόν μεσολάβησαν τέσσερα χρόνια, ενώ στο ίδιο διάστημα η Ζεντάγια και αρκετοί από τους συμπρωταγωνιστές της εξελίχθηκαν σε πλήρως καθιερωμένους σταρ, με προγράμματα γεμάτα από μεγάλες κινηματογραφικές παραγωγές. Για αυτόν τον λόγο, αλλά και για άλλους, η παραγωγή της τρίτης σεζόν αντιμετώπισε σημαντικές καθυστερήσεις.

Μιλώντας στους Times πριν από την πρεμιέρα της σεζόν, ο Λέβινσον είχε δηλώσει ότι γράφει «κάθε σεζόν σαν να είναι η τελευταία» ενώ όταν είχε ερωτηθεί για το ενδεχόμενο τέταρτης σεζόν είχε απαντήσει ως εξής: «Δεν ξέρω. αυτή τη στιγμή, το μόνο που θέλω είναι να περνάω χρόνο με τη γυναίκα μου και τα παιδιά μου, να διαβάζω λίγο Έλμορ Λέοναρντ και να ξαναδώ το “Mrs. Miniver”».

Διαβάστε επίσης:

Your Face Sounds Familiar: Η συγκίνηση του Σάκη Ρουβά και η αποκάλυψη για τη Σωτηρία Μπέλλου

Your Face Sounds Familiar: Νικητής ο Μέμος Μπεγνής ως Σοφία Αρβανίτη

Σταματίνα Τσιμτσιλή: Η έκπληξη των συνεργατών της για τα γενέθλιά της – «Είστε η δεύτερη οικογένεια μου»



