ΔΕΥΤΕΡΑ 01.06.2026 16:02
01.06.2026 14:46

Το Χόλιγουντ τιμά τη Μέριλιν Μονρόε για τα 100 χρόνια από τη γέννησή της με μια σειρά εκδηλώσεων

Τη Μέριλιν Μονρόε με μια σειρά ειδικών εκδηλώσεων για τα 100 χρόνια από τη γέννησή της τιμά η γενέτειρα της θρυλικής ηθοποιού, το Χόλιγουντ.

Στο ιστορικό Chinese Theatre, όπου τα αποτυπώματα των χεριών της Μονρόε έχουν μείνει ανεξίτηλα δίπλα σε εκείνα της συμπρωταγωνίστριάς της στο «Οι άνδρες προτιμούν τις ξανθές» (1953), Τζέιν Ράσελ, οι θαυμαστές της σχεδιάζουν να τραγουδήσουν το «Happy Birthday», παραπέμποντας στη διάσημη αισθησιακή ερμηνεία της προς τον πρόεδρο Τζον Φ. Κένεντι.

Στο σημείο αναμένεται να τοποθετηθούν εκατό τριαντάφυλλα και μια τούρτα, ως φόρος τιμής σε ένα σύμβολο της χρυσής εποχής του Χόλιγουντ.

Οι εκδηλώσεις προς τιμήν της Μέριλιν Μονρόε άρχισαν την Κυριακή 31 Μαίου, με το Μουσείο της Ακαδημίας να εγκαινιάζει την έκθεση «Marilyn Monroe: Hollywood Icon», αφιερωμένη στην κινηματογραφική της πορεία, αλλά και τη ζωή της, το νήμα της οποίας κόπηκε πρόωρα.

Η εμβληματική σταρ του Χόλιγουντ πέθανε από υπερβολική δόση στο σπίτι της στο Μπρέντγουντ, τον Αύγουστο του 1962, σε ηλικία μόλις 36 ετών.

Το Μουσείο της Ακαδημίας θα φιλοξενήσει καθ’ όλη τη διάρκεια του μήνα ειδικές προβολές από την πλούσια φιλμογραφία της, μεταξύ των οποίων οι ταινίες «Η ζούγκλα της ασφάλτου» (1950), «Νιαγάρας» (1953), «Επτά χρόνια φαγούρα» (1955), «Μερικοί το προτιμούν καυτό» (1959) και «Οι αταίριαστοι» (1961).

Η έκθεση, που θα διαρκέσει έως τον Φεβρουάριο του 2027, περιλαμβάνει εκατοντάδες αυθεντικά αντικείμενα, ορισμένα από τα οποία σπάνια εκτίθενται στο κοινό, όπως το διάσημο ροζ φόρεμα που φορούσε η Μονρόε στην αξέχαστη ερμηνεία του τραγουδιού «Diamonds Are a Girl’s Best Friend» στην ταινία «Οι άνδρες προτιμούν τις ξανθές».

Στις 4 Ιουνίου, ο οίκος Julien’s Auctions θα βγάλει στο σφυρί σχεδόν 200 αντικείμενα που σχετίζονται με τη Μονρόε, στο πλαίσιο της δημοπρασίας «100 Years of Marilyn».

Ανάμεσα στα αντικείμενα περιλαμβάνονται αδημοσίευτες φωτογραφίες, ένα σενάριο με σημειώσεις από την τελευταία της κινηματογραφική δουλειά, την ανολοκλήρωτη μικρού μήκους ταινία «Something’s Got to Give», καθώς και προσωπικά αντικείμενα, όπως χειρόγραφες συνταγές και το κραγιόν της από τον οίκο Elizabeth Arden.

Γεννημένη στο Λος Άντζελες την 1η Ιουνίου 1926, η Μονρόε πέρασε μια ασταθή παιδική ηλικία ανάμεσα σε ορφανοτροφεία και ανάδοχες οικογένειες, ενώ παντρεύτηκε για πρώτη φορά σε ηλικία 16 ετών.

Η πρώτη της επαφή με τον χώρο του θεάματος έγινε το 1944, ενώ εργαζόταν σε εργοστάσιο, και φωτογραφήθηκε μαζί με άλλες γυναίκες που δούλευαν στις γραμμές παραγωγής κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Λίγο αργότερα, μπήκε στον κόσμο του μόντελινγκ, χώρισε τον σύζυγό της και πήρε μια απόφαση που θα έγραφε ιστορία: Έβαψε τα καστανά μαλλιά της στο πλατινέ ξανθό που την καθιέρωσε και υπέγραψε το πρώτο της συμβόλαιο με τη Fox, ενώ μέχρι τα 30 της είχε ήδη καθιερωθεί ως παγκόσμια σταρ.

Πίσω από τα φώτα, η Μονρόε ίδρυσε τη δική της εταιρεία παραγωγής, φοίτησε στο περίφημο Actors Studio της Νέας Υόρκης, ενώ δεν δίστασε να αψηφήσει τα στούντιο. Τη δεκαετία του 1950, ενώ είχε συμβόλαιο με την 20th Century Fox, αρνήθηκε να παίξει στη μεταφορά του μιούζικαλ «The Girl in Pink Tights», θεωρώντας το σενάριο μέτριο και την αμοιβή της άδικη, καθώς ήταν τρεις φορές χαμηλότερη από εκείνη του συμπρωταγωνιστή της, Φρανκ Σινάτρα.

Περισσότερο από μισό αιώνα πριν το κίνημα #MeToo συγκλονίσει την παγκόσμια βιομηχανία του θεάματος, η Μέριλιν Μονρόε είχε καταγγείλει τους «λύκους» του Χόλιγουντ που εκμεταλλεύονταν γυναίκες.

