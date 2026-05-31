Ιούνιος στην αποβάθρα του «τρένου στο Ρουφ»

Το καλοκαίρι έφτασε στην Open Air Bar & Restaurant Αποβάθρα του αγαπημένου πολιτιστικού συρμού και ένα ιδανικό σκηνικό γεύσης και τέχνης έχει στηθεί για την καλοκαιρινή σου έξοδο κάτω από τον αττικό ουρανό, με απρόσμενες live εμφανίσεις, δυναμικά DJ sets, δροσερά ποτά και γευστικά πιάτα!

Απόλαυσε το δείπνο σου στο Open Air Restaurant ή το cocktail σου στο Open Air Bar δίπλα στα φωτισμένα βαγόνια της Αμαξοστοιχίας-Θεάτρου και ανακάλυψε σε κάθε σου επίσκεψη κι ένα διαφορετικό δωρεάν live μουσικό happening!

Δες το αναλυτικό πρόγραμμα της ΑΠΟΒΑΘΡΑΣ του Τρένου στο Ρουφ και κλείσε το τραπέζι σου για φαγητό ή ποτό στο totrenostorouf.gr.

Open Air Live με τον Γιώργο Tenorman Τζιουβάρα

O μετρ του διαδραστικού μουσικού live Γιώργoς TENORMAN Τζιουβάρας μπροστά στα φωτισμένα vintage βαγόνια της Αμαξοστοιχίας απογειώνει τις γευστικές βραδιές σου με ατμοσφαιρικά τραγούδια και χιουμοριστικές ιστορίες. Ο διεθνής καλλιτέχνης ΤΕΝΟΡΜΑΝ στην πιο απρόσμενη εκδοχή του!

Τετάρτη 3/6, Κυριακή 7/6 & Κυριακή 14/6

Thursday Nights με την Άρτεμη Ματαφιά

Η λαμπερή τραγουδίστρια Άρτεμις Ματαφιά κερνάει Thursday Nights, με αγαπημένα pop, jazz και afro house τραγούδια, ελληνικές επιτυχίες και extra καλοκαιρινή διάθεση!

Πέμπτη 4/6, 11/6, 18/6, 25/6

MusicCall με τον Φώτη Λάμαρη

Με σύμμαχο το πιάνο του, ο ηθοποιός, showman & performer Φώτης Λάμαρης διασκευάζει διαχρονικές επιτυχίες της αγγλόφωνης και όχι μόνο, pop/rock μουσικής σκηνής και μετατρέπει την ΑΠΟΒΑΘΡΑ του Τρένου στο Ρουφ σε ένα απρόσμενο καλοκαιρινό party.

Παρασκευή 5/6 & 12/6, Τετάρτη 24/6 & Παρασκευή 26/6

DJ Sets

DJ Sparagouay

90s • Electronic • Disco • Funky Soul • Groove

Παρασκευή 19/6

Extra Μουσικό Event για τους μικρούς μας φίλους

«Πάμε μαζί στη συναυλία»

με την Ανδριάνα Μπάμπαλη & τον Γιώργη Χριστοδούλου

Μουσική παράσταση για γονείς & παιδιά από 3-10 ετών

Εισιτήρια στο more.com: https://www.more.com/gr-el/tickets/music/children/summer/pame-mazi-sti-synaulia/

12€/άτομο, early birds 10€/άτομο

Σάββατο 13 Ιουνίου, 20:15

Το καλοκαίρι είναι εδώ, ζήσε το στην ΑΠΟΒΑΘΡΑ!

Επικοινωνία: ArtsPR

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αμαξοστοιχία-Θέατρο το Τρένο στο Ρουφ

Τηλ. 6937604988 & 2105298922

Σιδηροδρομικός & Προαστιακός Σταθμός Ρουφ, επί της Λεωφ. Κωνσταντινουπόλεως

10’ με τα πόδια από το μετρό Κεραμεικός & από τη στάση Αγίας Μαρκέλλας (λεωφορεία 813, 026)

Δωρεάν υπαίθριο πάρκινγκ

Διαβάστε επίσης:

Ο Τομ Σέλεκ σε ρόλο παρουσιαστή και παραγωγού σε νέα σειρά για το έγκλημα στις ΗΠΑ

Ο Ταξιτζής: 50 χρόνια από το κινηματογραφικό αριστούργημα που «έφτιαξε» τους Μάρτιν Σκορσέζε και Ρόμπερτ Ντε Νίρο

Έκθεση στο Λονδίνο με νέα έργα τέχνης του Τζακ Γουάιτ



