ΥΠΕΞ: Έντονη ανησυχία για τα βίαια επεισόδια στην Αλβανία – Διαμαρτύρονται για το θέρετρο του Τζάρεντ Κούσνερ, ένας Έλληνας τραυματίας (Videos)

Την έντονη ανησυχία του για τα επεισόδια που σημειώθηκαν χθες, 30 Μαΐου 2026, στο Ζβέρνετς της Αλβανίας, εκφράζει το υπουργείο Εξωτερικών.

Κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης, ενάντια στην υλοποίηση μεγάλου τουριστικού συγκροτήματος σε περιοχή ιδιαίτερης οικολογικής σημασίας, στην περιοχή Νταλάνι, καταγράφηκαν στιγμές έντασης και συμπλοκών ανάμεσα σε διαδηλωτές και άτομα με πολιτικά, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και ένας έλληνας πολίτης.

Πρόκειται για το τουριστικό θέρετρο που θέλει να χτίσει ο γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ.

🇺🇸🇦🇱 Jared Kushner and Ivanka Trump are building a luxury resort on Albania's southern coast next to a protected lagoon.



Protesters showed up. Private security dragged one away. Police watched and did nothing.



The locals are calling it a national betrayal; public Albanian land… pic.twitter.com/CA9X3OWkaw — Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 30, 2026

Μιλώντας στο reporter.al, ο επικεφαλής του χωριού Ζβέρνετς, Κοστάκ Κονομί, έκανε λόγο για βίαιη μεταχείριση του διαδηλωτή πριν καταρρεύσει στο έδαφος.

«Τον πυροβόλησαν στο λαιμό και έχασε τις αισθήσεις του. Έφτυνε αίμα στο νοσοκομείο», δήλωσε ο Κονόμι.

Το οπτικό υλικό που κυκλοφόρησε είναι αποκαλυπτικό των όσων συνέβησαν, με τα συγκεκριμένα άτομα να σέρνουν διαδηλωτή στο έδαφος, και μάλιστα υπό το βλέμμα αστυνομικών δυνάμεων που είτε έμειναν άπραγες είτε «δυναμίτισαν» ακόμη περισσότερο την ατμόσφαιρα.

Η απάντηση της αλβανικής αστυνομίας

Σε επίσημη ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε μετά τη διαμαρτυρία, η αλβανική αστυνομία ανέφερε ότι ομάδα διαδηλωτών προέβη σε βίαιες ενέργειες για να προκαλέσει ζημιά στον φράχτη του εργοταξίου.

«Κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης, η κατάσταση κλιμακώθηκε και μια ομάδα διαδηλωτών διέπραξε βίαιες πράξεις με στόχο να σπάσει τον φράχτη του εργοταξίου της εταιρείας», ανέφερε στην ανακοίνωσή της.

Μάλιστα, αναγνώρισε τον διαδηλωτή ως τον ES και γνωστοποίησε ότι είχε εισβάλει βίαια στην αποκλεισμένη περιοχή.

Επιπλέον, ανέφερε ότι κατά τη μεταφορά του από ιδιωτικούς φρουρούς υπέστη σωματικές βλάβες και ότι έχουν κινηθεί νομικές διαδικασίες τόσο για δύο εργαζόμενους της ιδιωτικής ασφάλειας όσο και για 15 διαδηλωτές.

Το μαύρο άσπρο κάνει η εταιρεία

Η εταιρεία Zvërnec South Adriatic Development, η οποία έχει αναλάβει το συγκεκριμένο τουριστικό έργο, δεν αναφέρθηκε άμεσα στους ισχυρισμούς για βία στη δημόσια απάντησή της.

Στην ανακοίνωσή της, καταδίκασε τις πράξεις κατά ιδιωτικής περιουσίας και κατηγόρησε τους επικριτές της για διάδοση ανακριβών πληροφοριών.

«Καταδικάζουμε απερίφραστα κάθε πράξη βίας κατά ιδιωτικής περιουσίας και απορρίπτουμε κάθε προσπάθεια παραπληροφόρησης του κοινού», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Την απόδοση ευθυνών ζητά η Πρεσβεία της Ελλάδας στα Τίρανα

Τo υπουργείο Εξωτερικών τονίζει πως η πρεσβεία της Ελλάδος στα Τίρανα προέβη άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να του παρασχεθεί κάθε αναγκαία προξενική και ιατρική συνδρομή.

«Η Πρεσβεία της Ελλάδος στα Τίρανα προβαίνει παράλληλα στις αναγκαίες παραστάσεις προς την αλβανική πλευρά ζητώντας την πλήρη διαλεύκανση του επεισοδίου και την απόδοση ευθυνών», αναφέρει και προσθέτει: «Καταγράφουμε στο πλαίσιο αυτό την πρώτη ανταπόκριση των αλβανικών Αρχών».

«Υπογραμμίζουμε την ανάγκη πλήρους τήρησης του κράτους δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των δικαιωμάτων και των περιουσιών των μελών της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας, καθώς και τη σημασία αποτελεσματικής προστασίας προστατευόμενων περιβαλλοντικών περιοχών, στο πλαίσιο ευθυγράμμισης με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, η συμμόρφωση προς το οποίο αποτελεί προϋπόθεση για την πρόοδο της ενταξιακής διαδικασίας», σημειώνει χαρακτηριστικά το υπουργείο Εξωτερικών.

Διαβάστε επίσης:

ΕΛ.Α.Σ.: Ποιοι υπογράφουν την ιδρυτική Διακήρυξη από τον χώρο του Πολιτισμού (Photos)

Μαρία Καρυστιανού: «Με έχει πεισμώσει και θα το πάω ως το τέλος – Βαρέθηκα να με λυπούνται και να με λένε “χαροκαμένη”» (Videos)

ΝΕΑΡ κατά Μπαλατσούκα και μήνυμα σε «όσους θέλουν να ανέβουν στο άρμα» Τσίπρα



