search
ΚΥΡΙΑΚΗ 31.05.2026 18:11
search
MENU CLOSE
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

31.05.2026 16:45

Το Mitsubishi Pajero επιστρέφει μαζί με 12 νέα μοντέλα

31.05.2026 16:45
mitsubishi-pajero11

Η Mitsubishi επαναφέρει επίσημα ένα από τα πιο ιστορικά της ονόματα: το Pajero επιστρέφει μετά την αποχώρησή του από την αγορά το 2021 και, απ’ ό,τι φαίνεται, δεν θα είναι απλώς ένα νέο SUV. Το ολοκαίνουργιο μοντέλο θα παρουσιαστεί το φθινόπωρο ως ένα αυθεντικό off-roader αυτοκίνητο βασισμένο στο Triton pickup.

Παράλληλα, η Mitsubishi επιβεβαίωσε και την επιστροφή του Montero.

Επιστρέφει με αυθεντικό off-road χαρακτήρα

Για όσους θυμούνται τις χρυσές εποχές του Mitsubishi Pajero στα Rally Raid και στο Dakar, η επιστροφή του μόνο αδιάφορη δεν είναι. Τα τελευταία χρόνια η Mitsubishi είχε στραφεί κυρίως στα crossover και στην ηλεκτροκίνηση, όμως τώρα δείχνει έτοιμη να ξαναβάλει στο προσκήνιο τον πιο σκληροτράχηλο χαρακτήρα της.

Το ενδιαφέρον είναι πως το όνομα Pajero δεν θα αφορά μόνο ένα αυτοκίνητο. Σύμφωνα με το νέο της πλάνο, η Mitsubishi σκοπεύει να δημιουργήσει ολόκληρη οικογένεια μοντέλων με το όνομα Pajero. Ήδη βρίσκονται υπό εξέλιξη τουλάχιστον δύο επιπλέον μοντέλα που θα βασίζονται στο Pajero, αν και προς το παρόν δεν έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες.

Όσο για το βασικό μοντέλο, η Mitsubishi αναφέρει πως το νέο Pajero θα αποτελέσει τη ναυαρχίδα της γκάμας της. Σε αντίθεση με πολλά σύγχρονα SUV που περιορίζονται στο να… θυμίζουν off-roaders, με το νέο Pajero η εταιρεία θα διατηρήσει την παραδοσιακή συνταγή. Θα βασίζεται σε πλαίσιο τύπου σκάλας προερχόμενο από το Triton, θα διαθέτει τετρακίνηση και ειδικά εξελιγμένη ανάρτηση ώστε να διαφοροποιείται ουσιαστικά από το pickup.

Παράλληλα, η Mitsubishi ξεκαθαρίζει ότι το νέο Pajero δεν θα δανειστεί απλώς το εσωτερικό του από το Triton, αλλά θα αποκτήσει δική του καμπίνα, με μεγαλύτερη έμφαση στην άνεση, στην ποιότητα και στον χαρακτήρα ενός premium μεγάλου SUV.

13 νέα μοντέλα μέχρι το 2032

Η επιστροφή του Pajero αποτελεί μέρος ενός πολύ μεγαλύτερου πλάνου της Mitsubishi. Η εταιρεία σκοπεύει να λανσάρει συνολικά 13 νέα μοντέλα μέχρι τον Μάρτιο του 2032, καλύπτοντας σχεδόν κάθε κατηγορία: από kei cars και minivans μέχρι SUV και pickup. Από αυτά, πέντε θα είναι υβριδικά και άλλα πέντε αμιγώς ηλεκτρικά.

Εκτός από το Pajero, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και η επιστροφή του ονόματος Montero. Αν και η Mitsubishi δεν έχει ανακοινώσει επίσημα σε ποιες αγορές θα διατεθεί, ιστορικά το Montero συνδεόταν με τη Βόρεια Αμερική και ορισμένες ευρωπαϊκές αγορές.

Αυτό που απουσιάζει πάντως από το πλάνο είναι κάποιο σπορ μοντέλο. Με βάση τον χάρτη προϊόντων που παρουσίασε η εταιρεία, δεν φαίνεται να υπάρχει πρόθεση επιστροφής κάποιου καθαρόαιμου sport μοντέλου, κάτι που βέβαια δεν προκαλεί ιδιαίτερη έκπληξη με δεδομένη τη μικρή εμπορική δυναμική της κατηγορίας σήμερα.

Όπως και να έχει, η επιστροφή των Pajero και Montero δείχνει πως η Mitsubishi προσπαθεί να ξαναβρεί ένα κομμάτι της χαμένης ταυτότητάς της. Η παγκόσμια πρεμιέρα αναμένεται μέσα στους επόμενους μήνες, με τις πρώτες πωλήσεις να ξεκινούν μέσα στο 2027.

Τι κρατάμε:

  • Η Mitsibishi αποκάλυψε τη στρατηγική της για τα επόμενα χρόνια
  • 13 νέα μοντέλα ετοιμάζεται να παρουσιάσει η εταιρεία μέχρι το 2032
  • Μεταξύ τους από kei cars και minivans μέχρι SUV και pickup
  • Επιστρέφουν τα ιστορικά ονόματα, Pajero και Montero

Διαβάστε επίσης:

Ο Έβανς επικράτησε στο Ράλι Ιαπωνίας, η Toyota πανηγύρισε το «1-2-3-4»

Ο Έβανς προηγείται στο Ράλι Ιαπωνίας

Αποκάλυψη για τα κορυφαία SUV της Mercedes-Benz – Πρώτες τιμές

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
astynomia_kordela
ΕΛΛΑΔΑ

Μάνδρα: Αίσιο τέλος με τον άνδρα που απειλούσε να αυτοκτονήσει – Τον έπεισε διαπραγματευτής να κατέβει από την ταράτσα

antetokounbo
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Μάγεψε» και στο ποδόσφαιρο ο «Greek Freak» (Video)

kanye-west
ΜΟΥΣΙΚΗ

Η Τουρκία φιλοξένησε τον φιλοναζί Κάνιε Γουέστ και… γέμισε με 118.000 κόσμο το στάδιο Ατατούρκ (video)

adonis-georgiadis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: «Χτίζουμε το καλύτερο ΕΣΥ όλων των εποχών και αφήνουμε τους λαϊκιστές να εξευτελίζονται»

antetokoumpo
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Υπήρχαν μέρες που ο πατέρας μου δεν έτρωγε για να φάμε εμείς» – «Έχω κουραστεί με τα κομπλιμέντα»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
xristopoulou
LIFESTYLE

Χριστοπούλου μετά το τέλος του Real View: «Εγώ δεν είμαι η Μουτίδου κι έχω περάσει πολύ καλά αυτή τη σεζόν» (Video)

tsouros_germanou
LIFESTYLE

Γερμανού για Κώστα Τσουρό: «Τον ξέσκισαν»

fei-skorda-new
MEDIA

Τηλεθέαση: «Ξέφυγε» η Σκορδά το πρωί της Παρασκευής

EFORIA DOY
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέος φόρος για τα αναδρομικά: Η εφορία στέλνει δεύτερο λογαριασμό σε χιλιάδες φορολογούμενους

supermarket
ΕΛΛΑΔΑ

Αγίου Πνεύματος: Πώς θα λειτουργήσουν σούπερ μάρκετ, καταστήματα, τράπεζες, υπηρεσίες

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 31.05.2026 18:09
astynomia_kordela
ΕΛΛΑΔΑ

Μάνδρα: Αίσιο τέλος με τον άνδρα που απειλούσε να αυτοκτονήσει – Τον έπεισε διαπραγματευτής να κατέβει από την ταράτσα

antetokounbo
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Μάγεψε» και στο ποδόσφαιρο ο «Greek Freak» (Video)

kanye-west
ΜΟΥΣΙΚΗ

Η Τουρκία φιλοξένησε τον φιλοναζί Κάνιε Γουέστ και… γέμισε με 118.000 κόσμο το στάδιο Ατατούρκ (video)

1 / 3