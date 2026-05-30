Έκθεση στο Λονδίνο με νέα έργα τέχνης του Τζακ Γουάιτ

Ο πρώην τραγουδιστής και κιθαρίστας των White Stripes, Τζακ Γουάιτ, δήλωσε ότι ελπίζει οι θαυμαστές του να τον δουν από μια «διαφορετική οπτική γωνία» όταν επισκεφθούν την πρώτη του έκθεση τέχνης στο Λονδίνο.

Ο 50χρονος μουσικός, ο οποίος είναι περισσότερο γνωστός για τραγούδια όπως τα Seven Nation Army, Fell In Love With A Girl και Hotel Yorba, εγκαινίασε την έκθεσή του, «These Thoughts May Disappear», στην γκαλερί Newport Street του Ντάμιεν Χιρστ την Παρασκευή.

Ο γεννημένος στο Ντιτρόιτ τραγουδιστής, δήλωσε στο PΑ: «Αν εμβαθύνετε περισσότερο στους περισσότερους καλλιτέχνες, θα διαπιστώσετε ότι είναι δημιουργικοί με διάφορους τρόπους, απλώς δεν το βλέπουμε πολύ συχνά».

