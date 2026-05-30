ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Ο Τόνι Σαλούμπ του «ντετέκτιβ Μονκ» επιστρέφει στη μικρή οθόνη με νέα σειρά

Ο σταρ του «Ντετέκτιβ Μονκ», Τόνι Σαλούμπ (Tony Shalhoub) εντάσσεται στο καστ της νέας σειράς του CBS, «Einstein». 

Η παραγωγή βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, με σκοπό η σειρά να κάνει πρεμιέρα την τηλεοπτική σεζόν 2026-27.

Με τον ρόλο αυτό, ο Σαλούμπ συναντά ξανά τον δημιουργό- εκτελεστικό παραγωγό του «Monk», Άντι Μπρέκμαν (Andy Breckman), καθώς και τον σκηνοθέτη-εκτελεστικό παραγωγό Ράντι Ζισκ (Randy Zisk).

Οι Μπρέκμαν και Ζισκ συνυπογράφουν την εκτέλεση παραγωγής και στο «Einstein». 

Η σειρά ακολουθεί τον Lewis Einstein (Μάθιου Γκρέι Γκάμπλερ), τον ευφυή αλλά ασιμβίβαστο δισέγγονο του Άλμπερτ Άινσταϊν.

