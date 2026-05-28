ΠΕΜΠΤΗ 28.05.2026 17:07
28.05.2026 14:30

Ozzy Osbourne: Avatar του «Πρίγκιπα του Σκότους» με AI θα παρουσιαστεί σε Βρετανία και ΗΠΑ (photos)

credit: AP

Ένα νέο avatar του τραγουδιστή των Black Sabbath, Όζι Όσμπορν (Ozzy Osbourne), με την υποστήριξη της Τεχνητής Νοημοσύνης, μπορεί να κάνει την πρώτη του εμφάνιση στο Ηνωμένο Βασίλειο, στο Μπέρμιγχαμ.

Η σύζυγος του Όζι Όσμπορν, Σάρον (Sharon) και ο γιος του, Τζακ (Jack) ανακοίνωσαν τα σχέδιά τους για την υπερ-πραγματική εκδοχή του τραγουδιστή, που γεννήθηκε στο Μπέρμιγχαμ, σε expo στις ΗΠΑ την περασμένη εβδομάδα.

Σε συνέντευξη στο BBC Radio WM, η σύζυγος του αείμνηστου θρύλου της heavy metal είπε ότι τα σχέδια για το άβαταρ είναι εξαιρετικά. «Έχω δει τις δοκιμές που έχουν κάνει στον Όζι και μπορείτε να δείτε κάθε πόρο στο πρόσωπό του, τα γένια του, είναι τόσο λεπτομερές» είπε.

Ο Όζι Όσμπορν πέθανε τον Ιούλιο σε ηλικία 76 ετών, λιγότερο από τρεις εβδομάδες αφότου είχε εμφανιστεί στο Villa Park, στη γενέτειρά του με τους Black Sabbath.

Δύο ψηφιακές εταιρείες, η Hyperreal και η Proto Hologram, ανακοίνωσαν ότι εργάζονται πάνω στην τεχνολογία, σύμφωνα με το BBC.

Το avatar θα μπορεί να εμφανίζεται, να συνομιλεί με θαυμαστές και να κινείται, να μιλάει και να ανταποκρίνεται όπως θα έκανε ο Όζι, ανέφεραν.

Το avatar θα εμφανιστεί στην Αμερική και το Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι το τέλος του καλοκαιριού και η Σάρον Όσμπορν είπε ότι ελπίζει να παρουσιαστεί πρώτα στο Μπέρμιγχαμ.

«Θα κάνει τον γύρο του κόσμου, θα το κάνουμε σε όλο τον κόσμο, αλλά πρέπει πρώτα να γίνει στο Μπέρμιγχαμ», διευκρίνισε.

Το avatar θα μπορεί να κάνει «τα πάντα» και πίστευε ότι θα μπορούσε να εμφανιστεί σε συναυλίες, ταινίες ή διαφημίσεις.

«Θα μπορείς να πας να μιλήσεις στον Όζι και να τον ρωτήσεις ό,τι θέλεις και θα σου απαντήσει, μπορείς να φωτογραφηθείς με τον Όζι», συμπλήρωσε.

