Το Ισραήλ θα προχωρήσει στον αναγκαστικό εκτοπισμό των Παλαιστινίων από τη Γάζα – Παραμένει ο σχεδιασμός για εθνοκάθαρση

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ δήλωσε ότι έχει δεσμευτεί για την εθνοκάθαρση της Γάζας μέσω της μαζικής μετανάστευσης Παλαιστινίων, στο πλαίσιο των μακροπρόθεσμων σχεδίων του Ισραήλ για την περιοχή.

Ο Ίσραελ Κατζ δήλωσε ότι η κυβέρνηση θα εφαρμόσει ένα σχέδιο για την εκκένωση της Γάζας από μεγάλο αριθμό Παλαιστινίων «την κατάλληλη στιγμή και με τον σωστό τρόπο», σε δήλωση την Τετάρτη, μετά τη στοχευμένη δολοφονία του Μοχάμεντ Όντεχ, του πιο πρόσφατου στρατιωτικού διοικητή της Χαμάς.

Η πίεση για μαζικές αναχωρήσεις παραβιάζει το σχέδιο κατάπαυσης του πυρός του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα, το οποίο υπέγραψε το Ισραήλ πέρυσι. Το δεύτερο σημείο του σχεδίου αναφέρει: «Η Γάζα θα αναδιαμορφωθεί προς όφελος του λαού της Γάζας, ο οποίος έχει υποφέρει περισσότερο από αρκετά».

מפקד הזרוע הצבאית מספר 4 של ארגון הטרור חמאס בעזה חוסל אתמול ונשלח לפגוש את שותפיו במעמקי הגיהינום.



בשם רה"מ ובשמי, ברכות לצה"ל ולשב"כ על הביצוע המבריק.



התחייבנו לחסל את כל מי שהוביל את טבח ה-7 באוקטובר וכך נעשה: כולם בני מוות בכל מקום.



התחייבנו שהחמאס לא ישלוט אזרחית וצבאית… pic.twitter.com/b5ryB4tHz7 — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) May 27, 2026

Η κυβέρνηση του Ισραήλ έχει προωθήσει την προοπτική μιας Γάζας χωρίς Παλαιστίνιους από τότε που ο Τραμπ πρότεινε στις αρχές του περασμένου έτους ότι εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι θα πρέπει να φύγουν για να «καθαρίσουν» τη Λωρίδα για ανοικοδόμηση.

Πέρυσι, το Ισραήλ ίδρυσε ένα γραφείο για την «εθελοντική μετανάστευση» και χαλάρωσε τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς για τους Παλαιστίνιους που ήθελαν να κάνουν ένα ταξίδι χωρίς επιστροφή από τη Λωρίδα.

Η αναγκαστική μεταφορά άμαχου πληθυσμού αποτελεί έγκλημα πολέμου και έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Ισραηλινοί αξιωματούχοι, συμπεριλαμβανομένου του Κατζ, χρησιμοποιούν τον όρο «εθελοντική μετανάστευση» για να περιγράψουν τα σχέδιά τους για την εγκατάλειψη μεγάλου αριθμού Παλαιστινίων από τη Γάζα.

Οι οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και οι δικηγόροι με έδρα το Ισραήλ έχουν προειδοποιήσει ότι οι όροι που έχει επιβάλει το Ισραήλ στη Γάζα σημαίνουν ότι καμία αναχώρηση δεν μπορεί να θεωρηθεί εθελοντική και η πολιτική αυτή συνιστά σχεδιασμό εθνοκάθαρσης.

Ο Σύνδεσμος για τα Πολιτικά Δικαιώματα στο Ισραήλ δήλωσε πέρυσι: «Η δημιουργία συνθηκών διαβίωσης που δεν επιτρέπουν την επιβίωση, την ελευθερία και την αξιοπρέπεια, και η υποταγή των πολιτών σε αυτές μέχρι να πουν ότι θέλουν να φύγουν δεν είναι ένα σχέδιο για την “ενθάρρυνση της εθελοντικής μετανάστευσης”, αλλά ένα σχέδιο για αναγκαστική εκκένωση και απέλαση».

Ο Κατζ δήλωσε ότι η μαζική αναχώρηση Παλαιστινίων από τη Γάζα θα συμβαδίζει με τον αποκλεισμό της Χαμάς από την εξουσία.

«Δεσμευθήκαμε ότι η Χαμάς δεν θα κυβερνήσει τη Γάζα ούτε πολιτικά ούτε στρατιωτικά, και έτσι θα γίνει, και επίσης το σχέδιο εθελοντικής μετανάστευσης από τη Γάζα θα εφαρμοστεί», δήλωσε σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Όλα στον σωστό χρόνο και με τον σωστό τρόπο».

Με εκλογές που αναμένονται μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, και οι πολιτικοί του σύμμαχοι προσεγγίζουν επίσης ψηφοφόρους, δήλωσε στον Guardian η Mairav ​​​​Zonszein, ανώτερη αναλύτρια για το Ισραήλ και την Παλαιστίνη στο International Crisis Group.

«Επειδή εξετάζουν μια παράταση της εκεχειρίας και την αποκλιμάκωση της κατάστασης στο Ιράν και τον Λίβανο, το Ισραήλ – και ο Νετανιάχου συγκεκριμένα – θα αναζητήσουν τρόπους να δείξουν ότι κάνουν κάτι στο μέτωπο της ασφάλειας, και αυτό σημαίνει άσκηση στρατιωτικής ισχύος», είπε.

«Δυστυχώς, το να μιλάμε για εθνοκάθαρση στη Γάζα δεν είναι απαραίτητα κάτι που θα βλάψει στην εσωτερική πολιτική. Στην πραγματικότητα, μπορεί ακόμη και να βοηθήσει».

Διαβάστε επίσης:

Temu: 200 εκατ. πρόστιμο από την ΕΕ για παράνομα προϊόντα

Axios: O Τραμπ αυξάνει την πίεση στην Κούβα – Σενάρια και για κατάρρευση του καθεστώτος

Εφιαλτικός ο καύσωνας για τους κατοίκους της δυτικής Ευρώπης – Θερμοκρασίες-ρεκόρ μέχρι το 2030 περιμένει ο ΟΗΕ