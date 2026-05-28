ΠΕΜΠΤΗ 28.05.2026 17:04
28.05.2026 16:32

Άγιος Παντελεήμονας: Δύο νεαροί συνελήφθησαν για διακίνηση ναρκωτικών- Είχαν στην κατοχή τους σχεδόν 9 κιλά κάνναβης

Στη σύλληψη δύο νεαρών, ηλικίας 22 και 21 ετών, για κατοχή και διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα προχώρησαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ..

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, τη Δευτέρα 25 Μαΐου, οι αστυνομικοί κλήθηκαν για φραστικό επεισόδιο έξω από πολυκατοικία στην περιοχή και κατά τον έλεγχο που ακολούθησε εντόπισαν στο κλιμακοστάσιο βαλίτσα ιδιοκτησίας των δύο κατηγορουμένων.

Στο εσωτερικό της βαλίτσας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 8 κιλά και 912 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, 25 γραμμάρια κοκαΐνης και ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.

Σε επακόλουθη έρευνα στην οικία τους από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών εντοπίστηκαν ακόμη μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, το ποσό των 1.590 ευρώ και πλήθος νάϊλον συσκευασιών κατάλληλων για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

