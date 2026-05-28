ΠΕΜΠΤΗ 28.05.2026 19:23
28.05.2026 17:30

Axios: ΗΠΑ και Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για μνημόνιο κατανόησης 60 ημερών, εν αναμονή της τελικής έγκρισης Τραμπ – Τι προβλέπει

Οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ και του Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για ένα 60ήμερο μνημόνιο κατανόησης για την παράταση της εκεχειρίας και την έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, αλλά ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ δεν έχει ακόμη δώσει την τελική του έγκριση, λένε στο Axios δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι και μια περιφερειακή πηγή που εμπλέκεται στις προσπάθειες διαμεσολάβησης.

Η υπογραφή του MοU θα ήταν η πιο σημαντική διπλωματική πρόοδος από την έναρξη του πολέμου, αλλά μια τελική συμφωνία που θα αντιμετωπίζει τις απαιτήσεις του Τραμπ για τα πυρηνικά θα απαιτούσε περαιτέρω εντατικές διαπραγματεύσεις.

Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι οι όροι της συμφωνίας είχαν ως επί το πλείστον οριστικοποιηθεί μέχρι την Τρίτη, αλλά και οι δύο πλευρές έπρεπε να λάβουν ακόμη την έγκριση από την ανώτερη ηγεσία.

Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι ισχυρίστηκαν ότι οι Ιρανοί αργότερα επέστρεψαν και δήλωσαν ότι είχαν τις απαραίτητες εγκρίσεις και ήταν έτοιμοι να υπογράψουν. Το Ιράν δεν το έχει επιβεβαιώσει.
Οι Αμερικανοί διαπραγματευτές ενημέρωσαν τον Τραμπ για τις λεπτομέρειες της τελικής συμφωνίας, αλλά δεν την υπέγραψε αμέσως. «Ο πρόεδρος μετέφερε στους μεσολαβητές ότι θέλει μερικές ημέρες για να το σκεφτεί», δήλωσε ένας Αμερικανός αξιωματούχος.

Ο Τραμπ και οι σύμβουλοί του πίστευαν ότι ήταν κοντά σε μια συμφωνία αρκετές φορές σε προηγούμενα στάδια του πολέμου, αλλά καμία δεν υλοποιήθηκε.

Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι το 60ήμερο Μνημόνιο Κατανόησης θα αναφέρει ότι η ναυτιλία μέσω του στενού του Ορμούζ θα είναι «απεριόριστη». Ένας Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι αυτό σημαίνει ότι δεν θα επιβάλλονται διόδια και δεν θα υπάρχει παρενόχληση και ότι το Ιράν θα πρέπει να απομακρύνει όλες τις νάρκες από το στενό εντός 30 ημερών.

Ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ θα αρθεί επίσης, αλλά αυτό θα συμβεί ανάλογα με την αποκατάσταση της εμπορικής ναυτιλίας, δήλωσε ένας Αμερικανός αξιωματούχος.

Το Μνημόνιο Κατανόησης θα περιλαμβάνει μια ιρανική δέσμευση να μην επιδιώξει την κατασκευή πυρηνικού όπλου, δήλωσαν οι αξιωματούχοι. Θα αναφέρει επίσης ότι τα πρώτα ζητήματα που θα διαπραγματευτούν κατά τη διάρκεια της60ήμερης εκεχειρίας θα είναι ο τρόπος διάθεσης του ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού του Ιράν και ο τρόπος αντιμετώπισης του ιρανικού εμπλουτισμού.

Οι ΗΠΑ θα δεσμευτούν να συζητήσουν την άρση των κυρώσεων και την αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων. Το Μνημόνιο Συνεργασίας θα περιλαμβάνει επίσης συζήτηση για έναν μηχανισμό που θα βοηθήσει το Ιράν να αρχίσει να λαμβάνει αγαθά και ανθρωπιστική βοήθεια.

