Οι ευχές της Κίμπερλι Γκιλφόιλ στον Μάρκο Ρούμπιο για τα γενέθλιά του – «Είναι σπουδαίος φίλος της Ελληνικής Δημοκρατίας»

Ευχές στον Αμερικανό ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο για τα γενέθλιά του έστειλε μέσω Χ η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

«Χρόνια πολλά στο φίλο μου, υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο», αναφέρει η πρέσβης στην ανάρτησή της, την οποία συνοδεύει και με μια φωτογραφία τους με τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη.

Happy Birthday to my friend, @SecRubio! Marco is an extraordinary champion of America First values, unwavering in his commitment to bolstering our national security, advancing American energy dominance, and delivering greater prosperity for the American people — in addition to… pic.twitter.com/gqWzJRpXnx — Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) May 28, 2026

«Ο Μάρκο είναι ένας εξαιρετικός υπέρμαχος των αξιών του δόγματος «Πρώτα η Αμερική», αταλάντευτος στη δέσμευσή του να ενισχύσει την εθνική μας ασφάλεια, να προωθήσει την ενεργειακή υπεροχή των ΗΠΑ και να εξασφαλίσει μεγαλύτερη ευημερία για τον αμερικανικό λαό — ενώ παράλληλα αποτελεί έναν σπουδαίο φίλο της Ελληνικής Δημοκρατίας», τονίζει.

«Σου εύχομαι υπέροχα γενέθλια και συνεχή επιτυχία στο ζωτικής σημασίας έργο σου για τη μεγάλη μας χώρα!» λέει η πρέσβης στο μήνυμά της, καθώς το… MAGA ξεφυτρώνει παντού, ακόμη και στις ευχές…

Διαβάστε επίσης:

To viral μήνυμα του… έφηβου Χαρδαλιά για τους μαθητές που δίνουν πανελλαδικές – Με μαλλί… 80΄s και flyjacket

Λοβέρδος: Πολιτική αυτοκτονία του Ανδρουλάκη να μην ψηφίσει τον Στουρνάρα

Μαρία Λεπενιώτη: Η εμβληματική Πρόεδρος της Δίκης της Χρυσής Αυγής, στο πλευρό του Αλέξη Τσίπρα











