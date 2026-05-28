Οι ευχές της Κίμπερλι Γκιλφόιλ στον Μάρκο Ρούμπιο για τα γενέθλιά του – «Είναι σπουδαίος φίλος της Ελληνικής Δημοκρατίας»

Ευχές στον Αμερικανό ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο για τα γενέθλιά του έστειλε μέσω Χ η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκιλφόιλ.
«Χρόνια πολλά στο φίλο μου, υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο», αναφέρει η πρέσβης στην ανάρτησή της, την οποία συνοδεύει και με μια φωτογραφία τους με τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη.
«Ο Μάρκο είναι ένας εξαιρετικός υπέρμαχος των αξιών του δόγματος «Πρώτα η Αμερική», αταλάντευτος στη δέσμευσή του να ενισχύσει την εθνική μας ασφάλεια, να προωθήσει την ενεργειακή υπεροχή των ΗΠΑ και να εξασφαλίσει μεγαλύτερη ευημερία για τον αμερικανικό λαό — ενώ παράλληλα αποτελεί έναν σπουδαίο φίλο της Ελληνικής Δημοκρατίας», τονίζει.
«Σου εύχομαι υπέροχα γενέθλια και συνεχή επιτυχία στο ζωτικής σημασίας έργο σου για τη μεγάλη μας χώρα!» λέει η πρέσβης στο μήνυμά της, καθώς το… MAGA ξεφυτρώνει παντού, ακόμη και στις ευχές…
