Φωτιά στον Ασπρόπυργο κοντά στην Αττική Οδό

Φωτιά εκδηλώθηκε νωρίτερα στον Ασπρόπυργο, κοντά στην Αττική Οδό.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική καίγονται ξερά χόρτα στην περιοχή «Λάκκα Κατσαρή», ενώ στο σημείο έχουν σπεύσει 14 πυροσβέστες με επτά οχήματα.

Η φωτιά δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή.

