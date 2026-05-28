search
ΠΕΜΠΤΗ 28.05.2026 21:34
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

28.05.2026 20:13

Συνάντηση Μητσοτάκη-Πέτρας Μπάιρ: Ο ρόλος του Συμβουλίου της Ευρώπης στη διαφύλαξη των δημοκρατικών θεσμών

28.05.2026 20:13
mitsotakis baiar – new

Στη σημασία του ρόλου της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών και θεσμικών προκλήσεων, στάθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντηση που είχε στο Μέγαρο Μαξίμου με τη νέα πρόεδρο της Συνέλευσης, Πέτρα Μπάιρ.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε τον ρόλο που διαδραματίζει το Συμβούλιο της Ευρώπης στη διαφύλαξη των δημοκρατικών θεσμών, του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στην παρουσία του Θεόδωρου Ρουσόπουλου στην προεδρία της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης, επισημαίνοντας τη συμβολή του σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για την Ευρώπη.

Η Πέτρα Μπάιρ, η οποία ανέλαβε την προεδρία τον Ιανουάριο του 2026, συνεχάρη τον Κυριάκο Μητσοτάκη για τις επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας και για τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών, όπως ανέφερε κατά τη διάρκεια της συνάντησης.

Στη συζήτηση τέθηκαν ακόμη οι προκλήσεις που δημιουργεί η ταχεία ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, με ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία των ανηλίκων και στη διαμόρφωση ευρωπαϊκών κανόνων ασφαλείας και εποπτείας.

Παράλληλα, οι δύο πλευρές αντάλλαξαν απόψεις για την πορεία των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων και τη σημασία συνέχισης των μεταρρυθμίσεων και της ευρωπαϊκής στήριξης προς την περιοχή, σε μια περίοδο κατά την οποία η σταθερότητα στα Βαλκάνια παραμένει στρατηγική προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Διαβάστε επίσης:

Ελπίδα για τη Δημοκρατία: Ο Αυγερινός ανοίγει την πόρτα σε μετεκλογικές συνεργασίες, τι λέει για τις κατηγορίες περί ρωσικής επιρροής

Στο ΥΠΕΞ το πόρισμα για το θαλάσσιο drone στη Λευκάδα – Διάβημα στην Ουκρανία προαναγγέλλει η Αθήνα

Κουφονικολάκου: Ακόμα και οι πιο δύσπιστοι πολίτες δεν αμφιβάλλουν για την εντιμότητα του Αλέξη Τσίπρα





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
vroxokourtina 77- new
ΕΛΛΑΔΑ

Ανοιξιάτικες μπόρες σε Δυτική Αττική, Αρκαδία, Αγρίνιο και Θράκη – Πού έπεσε χαλάζι και… βροχοκουρτίνα (Video)

COP31 Tourkia
ΚΟΣΜΟΣ

«Απαράδεκτο»: Παρέμβαση των Βρυξελλών για τον αποκλεισμό της Κύπρου από τις συναντήσεις για την COP31 

asthenoforo
ΕΛΛΑΔΑ

Ικαρία: 77χρονη ανασύρθηκε νεκρή από τη θάλασσα στο Καραβόσταμο

trudeau alina
ΚΟΣΜΟΣ

H συγκλονιστική απάντηση της κόρης του Κάστρο για το αν ο Φιντέλ ήταν ο πραγματικός πατέρας του Τζάστιν Τριντό

Keanu-Reeves-new
LIFESTYLE

Ο Κιάνου Ριβς ζητά επιείκεια για τον σκηνοθέτη που κινδυνεύει με φυλάκιση για απάτη 11 εκατ. που απέσπασε από το Netflix

Δείτε όλες τις ειδήσεις
nikos_panagiotopoulos_kontra_new
MEDIA

H ΕΣΗΕΑ για τον Νίκο Παναγιωτόπουλο και η αποσαφήνιση του δημοσιογράφου

fotovoltaika
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Βουλγαρία κερδίζει εκατ. από τις ελληνικές ΑΠΕ: Αγοράζει μεσημεριανό ρεύμα σχεδόν στο μηδέν και το μεταπουλάει το βράδυ με «καπέλο» 2000%

ΟΠΕΚΑ: Πότε πληρώνονται επιδόματα, παροχές και η τέταρτη δόση για το επίδομα παιδιού - Media
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΠΕΚΑ: Στα ΑΤΜ για το επίδομα παιδιού και άλλες 18 παροχές - Πότε μπαίνουν τα χρήματα

mitsotakis tsipras androulakis aggeloydis – new
ΚΑΛΧΑΣ

Ο Μητσοτάκης, ο Τσίπρας και το τηλεφώνημα στις 3 το πρωί, τα γκάλοπ για ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ, η πρόκληση για Ανδρουλάκη και ο «χαλαροοός» Αγγελούδης

idrogonanthrakes_aoz_2001_1460-820_new
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Της εξόρυξης το… κάγκελο - Γιατί μπαινοβγαίνουν οι πετρελαϊκές στα «οικόπεδα» από την Κρήτη στο Ιόνιο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 28.05.2026 21:31
vroxokourtina 77- new
ΕΛΛΑΔΑ

Ανοιξιάτικες μπόρες σε Δυτική Αττική, Αρκαδία, Αγρίνιο και Θράκη – Πού έπεσε χαλάζι και… βροχοκουρτίνα (Video)

COP31 Tourkia
ΚΟΣΜΟΣ

«Απαράδεκτο»: Παρέμβαση των Βρυξελλών για τον αποκλεισμό της Κύπρου από τις συναντήσεις για την COP31 

asthenoforo
ΕΛΛΑΔΑ

Ικαρία: 77χρονη ανασύρθηκε νεκρή από τη θάλασσα στο Καραβόσταμο

1 / 3