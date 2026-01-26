search
26.01.2026 20:08

Ρουσόπουλος: Η Κοινοβουλευτική Συνέλευση είναι η πολιτική συνείδηση της Ευρώπης

26.01.2026 20:08
rousopoulos-new

Ο Θεόδωρος Ρουσόπουλος, ολοκλήρωσε σήμερα τις δύο θητείες του ως Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, στις οποίες είχε εκλεγεί ομόφωνα από τους 612 βουλευτές απο 46 χώρες μέλη του Συμβουλίου. Αποχωρησε εν μέσω επαίνων απο τους αρχηγούς των πέντε πολιτικών ομάδων και καταχειροκροτούμενος απο όλους τους βουλευτές, οι οποίοι αναγνώρισαν με αυτόν τον υψηλό συμβολισμό το έργο του.

Στην αποχαιρετιστήρια ομιλία του, ο κ. Ρουσόπουλος αναφέρθηκε στη πολυετή διαδρομή του στην πολιτική ζωή της Ελλάδας και της Ευρώπης, από την πρώτη του παρουσία στο ημικύκλιο ως νεαρός δημοσιογράφος έως την εκλογή και επανεκλογή του στην προεδρία της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης. Τόνισε ότι αντιμετώπισε την προεδρία όχι ως εθιμοτυπικό ρόλο, αλλά ως πολιτική εντολή για δράση, με επίκεντρο την υπεράσπιση της Δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην έμπρακτη στήριξη της Ουκρανίας, και ειδικότερα στις πρωτοβουλίες της Συνέλευσης για τον εντοπισμό και την επιστροφή των αγνοούμενων παιδιών της Ουκρανίας, στην αντιμετώπιση της ξένης παρέμβασης στις εκλογές και στη διεθνή πρωτοπορία της Συνέλευσης στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και της Δημοκρατίας.

Ο κ. Ρουσόπουλος υπογράμμισε ότι η Κοινοβουλευτική Συνέλευση αποτελεί την «πολιτική συνείδηση της Ευρώπης», επισημαίνοντας πως η δύναμη της Ευρώπης δεν βρίσκεται στη σιωπή ή στην επιβολή, αλλά στη θεσμική διαχείριση της διαφωνίας. Κλείνοντας, ευχαρίστησε τα μέλη της Συνέλευσης για την εμπιστοσύνη τους και αποχαιρέτησε το Σώμα με αίσθημα ευθύνης και βαθιάς ευγνωμοσύνης.

