Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Ένταση μεταξύ Μιλένας Αποστολάκη με την μάρτυρα – «Είστε στρατευμένη!» – Πηγές ΝΔ: «Εκτεθειμένη η αντιπολίτευση για Τυχεροπούλου»

Σε καταγγελτικούς τόνους για τους πρώην προέδρους του ΟΠΕΚΕΠΕ Ευάγγελο Σημανδράκο και Γρηγόρη Βάρρα, αλλά και για την πρώην διευθύντρια άμεσων ενισχύσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, Παρασκευή Τυχεροπούλου κινήθηκε η πρώην αντιπρόεδρος του Οργανισμού, την περίοδο 2013-2014 Δήμητρα Χαλικιά κατά την κατάθεσή της στην Εξεταστική Επιτροπή. Την ίδια ώρα η μάρτυρας καταλόγισε πολιτικές ευθύνες σε όλες τις κυβερνήσεις από το 2000 και μετά ενώ υποστήριξε πως η δικογραφία της ευρωπαίας εισαγγελέως είναι «αστήρικτη» και πως είναι «γελοίο» να κατηγορείται ο Μάκης Βορίδης.

Κατά την εξέταση της μάρτυρα από την Μιλένα Αποστολάκη σημειώθηκε ένταση, με την εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ να καταγγέλλει την κ. Χαλικιά ως «αναρμόδια» δεδομένου ότι δεν ήταν στον ΟΠΕΚΕΠΕ όταν συνέβησαν όσα καταγγέλλει. Επιπλέον την χαρακτήρισε «στρατευμένη», διαβάζοντας προς επίρρωσιν αναρτήσεις της από τα σόσιαλ μίντια.

Στο σημείο αυτό ακολούθησε η εξής στιχομυθία:

Μάρτυρας: Είστε μια αναγνώστρια που βλέπει διαφορετικά αυτό που έγραψα. Θα σας κάνω φίλη στο Facebook να διαβάζετε τις αναρτήσεις μου…

Μιλένα Αποστολάκη: Δεν θα έχω χρόνο φοβάμαι…

Μάρτυρας: Όπως δεν έχω εγώ χρόνο να βλέπω τα TikTok σας που γεμίζουν με τον κύριο Βάρρα.

Μιλένα Αποστολάκη: Σας βλέπω στρατευμένη. Και αυτό δεν ενισχύει την αξιοπιστία σας…

Μάρτυρας: Στρατευμένη στην αλήθεια.

«Ο πιο επικίνδυνος πρόεδρος»

Σημειώνεται ότι η μάρτυρας χαρακτήρισε τον Γρηγόρη Βάρρα ως τον πιο «επικίνδυνο» πρόεδρο που πέρασε ποτέ, υποστηρίζοντας πως πήρε στο σπίτι του βάσεις δεδομένων που ποτέ δεν επέστρεψε. Επίσης, όσον αφορά τον πρώην πρόεδρο του Οργανισμού την περίοδο 2022-2023 Ευάγγελο Σημανδράκο, κατέθεσε πως έδωσε περισσότερες από 40 απευθείας αναθέσεις στον τεχνικό σύμβουλο και συνδεδεμένες του εταιρείες.

Η κ. Χαλικιά μάρτυρας άφησε βαριές αιχμές και κατά της πρώην διευθύντριας άμεσων ενισχύσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, Παρασκευή Τυχεροπούλου. Είναι χαρακτηριστικό πως ερωτηθείσα για τους ισχυρισμούς της περί ύπαρξης οργάνωσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ υπαλλήλων σε συνεργασία με παραγωγούς, απάντησε: «Φαίνεται ότι έχει αρχίσει να αποκτά αυτογνωσία, ελπίζω ο εισαγγελέας να την βάλει σε δρόμο αυτοκριτικής…».

Περαιτέρω, υποστήριξε πως υφιστάμενος της Παρασκευής Τυχεροπούλου στους τεχνικούς ελέγχους, έμπαινε στο σύστημα και ξεμπλόκαρε ΑΦΜ και άλλαζε δηλώσεις, ενώ αναφέρθηκε και σε έναν ακόμη υπάλληλο με αντίστοιχη δράση, ο οποίος είχε τον κωδικό «1700».

Πηγές ΝΔ: Εκθέτει Τυχεροπούλου και Σημανδράκο η Δήμητρα Χαλικιά

Αποκαλυπτική για το ρόλο της κ. Τυχεροπούλου θεωρούν από την κυβερνητική παράταξη την κατάθεση της Δήμητρας Χαλικιά, με γαλάζιες πηγές να τονίζουν πως η αντιπολίτευση είναι εκτεθειμένη που ανέδειξαν την πρώην διευθύντρια άμεσων ενισχύσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ ως «αρχάγγελο της κάθαρσης».

Αναλυτικά τι αναφέρουν οι πηγές της Νέας Δημοκρατίας:

«Πλήρως εκτεθειμένα βρίσκονται, πλέον, τα κόμματα της αντιπολίτευσης που ανέδειξαν τη Παρασκευή Τυχεροπούλου ως αρχάγγελο της κάθαρσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά την κατάθεση της πρώην αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 2013 – 2014 (συγκυβέρνηση Σαμαρά, Βενιζέλου και Κουβέλη) Δήμητρα Χαλικιά (προερχόμενη από την ΔΗΜΑΡ). Και αυτό γιατί η κυρία Χαλικιά αποκάλυψε το ρόλο που διαδραμάτισε η κυρία Τυχεροπούλου όλα τα προηγούμενα χρόνια.

Ειδικότερα, η κυρία Χαλικιά άφησε σαφέστατες αιχμές κατά της κυρίας Τυχεροπούλου λέγοντας ότι ήταν σε όλες τις επιτροπές παραλαβής αλλά δήλωσε ότι δεν πέρασε κανέναν έλεγχο στο σύστημα. Όταν μάλιστα ερωτήθηκε από τον εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριο Λαζαρίδη, για πρόσφατη δήλωση της κυρίας Τυχεροπούλου πως μέσα στον οργανισμό υπάρχει μια οργάνωση υπαλλήλων του ΟΠΕΚΕΠΕ σε συνεργασία με παραγωγούς του πρωτογενούς τομέα σχολίασε: «Φαίνεται ότι η κυρία Τυχεροπούλου έχει αρχίσει να αποκτά αυτογνωσία και ελπίζω ότι και ο εισαγγελέας που θα την παραλάβει να την βάλει στο δρόμο της αυτοκριτικής».

Αναφερόμενη στην περίοδο θητείας στη θέση του προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ του κ. Σημανδράκου υποστήριξε ότι δόθηκαν δεκάδες απευθείας αναθέσεις στην εταιρεία Cogniterra και σε συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες ύψους εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ. Ήταν χαρακτηριστικό πως κατά την κυρία Χαλικιά ο πηγαίος κώδικας πληρώθηκε τρεις φορές για το ίδιο πράγμα.

Επιπλέον, η κυρία Χαλικιά κατήγγειλε τον πρώην πρόεδρο του Οργανισμού κ. Γρηγόρη Βάρρα ότι χωρίς να έχει δικαίωμα πήρε τις βάσεις δεδομένων και στοιχεία για ΑΦΜ στο σπίτι του, δημιουργώντας σοβαρό πρόβλημα στην πιστοποίηση του ΟΠΕΚΕΠΕ από την Ε.Ε.

Υπάλληλοι του ΟΠΕΚΕΠΕ άλλαζαν τις δηλώσεις ΟΣΔΕ!

Η κυρία Χαλικιά (η οποία υπηρέτησε και ως γενική γραμματέας του υπουργείου Εργασίας επί ΣΥΡΙΖΑ) προέβη επίσης σε μια καταγγελία που εμπλέκει σε όλο το κύκλωμα υπαλλήλους του ΟΠΕΚΕΠΕ στις αλλαγές των δηλώσεων ΟΣΔΕ.

Πιο συγκεκριμένα, η κυρία Χαλικιά κατήγγειλε ότι υπάλληλοι του ΟΠΕΚΕΠΕ έμπαιναν στο σύστημα και άλλαζαν τις δηλώσεις ΟΣΔΕ. «Τον Σεπτέμβριο του 2021 θα δείτε ότι κάποιος κύριος Νεκτάριος Σαμαράς έχει μπει μέσα και πληρώνει αυτά τα 98 ΑΦΜ (είχαν κοπεί από τον τότε πρόεδρο Δ. Μελά). Υπάρχει και ένας άλλος κωδικός που δεν είχε όνομα, ο 1700. Δεν ξέρω ποιος είναι. Εν ολίγοις στην αποπληρωμή του 2021 πληρώθηκαν αυτοί που είχαν κοπεί νομίμως. Αυτό γίνεται στην διοίκηση του κ. Σημανδράκου», κατέληξε.

Αξίζει να σημειωθεί ότι όπως ανάφερε ο κ. Λαζαρίδης, η Νέα Δημοκρατία θα καταθέσει αίτημα στον ΟΠΕΚΕΠΕ έτσι ώστε η επιτροπή και ο ελληνικός λαός να μάθει ποιος ή ποια κρύβεται πίσω από αυτόν τον κωδικό.

