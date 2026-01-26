Πρώτη παρέμβαση Καρυστιανού για ελληνοτουρκικά: Ρωτά τον Μητσοτάκη τι θα συζητήσει με τον Ερντογάν

Με ερώτηση προς τον πρωθυπουργό για την ατζέντα της συνάντησής του με τον Τούρκο πρόεδρο, η Μαρία Καρυστιανού έκανε την πρώτη της δημόσια παρέμβαση για τα εθνικά θέματα και δη για τα ελληνοτουρκικά, ενόψει της ιδρυσης του κόμματος στο οποίο θα συμμετέχει και η ίδια.

Γράφοντας στα social media και απευθυνόμενη στον Κυριάκο Μητσοτάκη, η Μ. Καρυστιανού σημειώνει χαρακτηριστικά ότι η συνάντηση «είναι μείζονος εθνικής σημασίας, για αυτό και όλοι οι Έλληνες δικαιούμαστε να γνωρίζουμε: (α) ποια τα θέματα προς συζήτηση, ως σας έχουν επίσημα γνωστοποιηθεί, ώστε οι Έλληνες Πολίτες να κρίνουν την ανάγκη ή μη διενέργειας της συνάντησης αυτής∙ και (β) ποιες οι θέσεις της Κυβέρνησής σας επ’ αυτών».

Προσθέτει, δε, ότι «είναι ευνόητο ότι η διατήρηση της εθνικής κυριαρχίας και η άσκηση των δικαιωμάτων της χώρας από το διεθνές δίκαιο είναι αδιαπραγμάτευτες και οποιαδήποτε απεμπόλησή τους είναι εθνική προδοσία».

Ολόκληρη η ανάρτησή της έχει ως εξής:

«K. Μητσοτάκη, έχετε συμφωνήσει προσεχή συνάντηση σας με τον κ. Ταγίπ Ερντογάν, Πρόεδρο της Τουρκίας, συνάντηση, για την οποία ο κ. Χακάν Φιντάν, Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, μάλιστα δήλωσε: “Να μην σηκωθούμε από το τραπέζι, αν δεν λυθούν τα προβλήματα”

Η συνάντηση άρα αυτή που έχετε αποδεχθεί, είναι μείζονος εθνικής σημασίας, για αυτό και όλοι οι Έλληνες δικαιούμαστε να γνωρίζουμε: (α) ποια τα θέματα προς συζήτηση, ως σας έχουν επίσημα γνωστοποιηθεί, ώστε οι Έλληνες Πολίτες να κρίνουν την ανάγκη ή μη διενέργειας της συνάντησης αυτής∙ και (β) ποιες οι θέσεις της Κυβέρνησής σας επ’ αυτών.

Είναι ευνόητο ότι η διατήρηση της εθνικής κυριαρχίας και η άσκηση των δικαιωμάτων της χώρας από το διεθνές δίκαιο είναι αδιαπραγμάτευτες και οποιαδήποτε απεμπόλησή τους είναι εθνική προδοσία».

κ. Μητσοτάκη, έχετε συμφωνήσει προσεχή συνάντηση σας με τον κ. Ταγίπ Ερντογάν, Πρόεδρο της Τουρκίας, συνάντηση, για την οποία ο κ. Χακάν Φιντάν, Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, μάλιστα δήλωσε: "Να μην σηκωθούμε από το τραπέζι, αν δεν λυθούν τα προβλήματα"

Η συνάντηση άρα… pic.twitter.com/fe9Knuvq3a January 26, 2026

Διαβάστε επίσης:

Βιολάντα: ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και Νέα Αριστερά ζητούν απαντήσεις για το εργατικό δυστύχημα

Ανδρουλάκης: «Δεν στέκεται ως υπουργός ο Φλωρίδης – Δεν μπορώ να δεχτώ κατά παραγγελία νομοθέτηση»

Μητσοτάκης για «Βιολάντα»: «Η σκέψη μας είναι με τις οικογένειες των θυμάτων»