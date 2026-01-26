search
26.01.2026 15:22

Πρώτη παρέμβαση Καρυστιανού για ελληνοτουρκικά: Ρωτά τον Μητσοτάκη τι θα συζητήσει με τον Ερντογάν

26.01.2026 15:22
karystianou-larisa

Με ερώτηση προς τον πρωθυπουργό για την ατζέντα της συνάντησής του με τον Τούρκο πρόεδρο, η Μαρία Καρυστιανού έκανε την πρώτη της δημόσια παρέμβαση για τα εθνικά θέματα και δη για τα ελληνοτουρκικά, ενόψει της ιδρυσης του κόμματος στο οποίο θα συμμετέχει και η ίδια.

Γράφοντας στα social media και απευθυνόμενη στον Κυριάκο Μητσοτάκη, η Μ. Καρυστιανού σημειώνει χαρακτηριστικά ότι η συνάντηση «είναι μείζονος εθνικής σημασίας, για αυτό και όλοι οι Έλληνες δικαιούμαστε να γνωρίζουμε: (α) ποια τα θέματα προς συζήτηση, ως σας έχουν επίσημα γνωστοποιηθεί, ώστε οι Έλληνες Πολίτες να κρίνουν την ανάγκη ή μη διενέργειας της συνάντησης αυτής∙ και (β) ποιες οι θέσεις της Κυβέρνησής σας επ’ αυτών».

Προσθέτει, δε, ότι «είναι ευνόητο ότι η διατήρηση της εθνικής κυριαρχίας και η άσκηση των δικαιωμάτων της χώρας από το διεθνές δίκαιο είναι αδιαπραγμάτευτες και οποιαδήποτε απεμπόλησή τους είναι εθνική προδοσία».

Ολόκληρη η ανάρτησή της έχει ως εξής:

«K. Μητσοτάκη, έχετε συμφωνήσει προσεχή συνάντηση σας με τον κ. Ταγίπ Ερντογάν, Πρόεδρο της Τουρκίας, συνάντηση, για την οποία ο κ. Χακάν Φιντάν, Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, μάλιστα δήλωσε: “Να μην σηκωθούμε από το τραπέζι, αν δεν λυθούν τα προβλήματα”

Η συνάντηση άρα αυτή που έχετε αποδεχθεί, είναι μείζονος εθνικής σημασίας, για αυτό και όλοι οι Έλληνες δικαιούμαστε να γνωρίζουμε: (α) ποια τα θέματα προς συζήτηση, ως σας έχουν επίσημα γνωστοποιηθεί, ώστε οι Έλληνες Πολίτες να κρίνουν την ανάγκη ή μη διενέργειας της συνάντησης αυτής∙ και (β) ποιες οι θέσεις της Κυβέρνησής σας επ’ αυτών.

Είναι ευνόητο ότι η διατήρηση της εθνικής κυριαρχίας και η άσκηση των δικαιωμάτων της χώρας από το διεθνές δίκαιο είναι αδιαπραγμάτευτες και οποιαδήποτε απεμπόλησή τους είναι εθνική προδοσία».

1 / 3