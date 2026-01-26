search
ΔΕΥΤΕΡΑ 26.01.2026 12:16
26.01.2026 11:19

Μητσοτάκης για «Βιολάντα»: «Η σκέψη μας είναι με τις οικογένειες των θυμάτων»

26.01.2026 11:19
Αναφορά στην πολύνεκρη έκρηξη στο εργοστάσιο της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα» στα Τρίκαλα έκανε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στην εισήγησή του προς τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου.

Συγκεκριμένα, ο πρωθυπουργός είπε ότι «η σκέψη μας είναι με τις οικογένειες των θυμάτων», προσθέτοντας ότι η πυροσβεστική ερευνά ήδη τις συνθήκες (σ.σ. της έκρηξης) για να αποδοθούν ευθύνες. Υπενθυμίζεται ότι ήδη έχουν ανασυρθεί από τα συντρίμμια του εργοστασίου τέσσερα απανθρακωμένα πτώματα τα οποία ανηκουν σε εργάτριες της επιχείρησης, ενώ αναζητείται και πέμπτη που αγνοείται από την ώρα της έκρηξης.

