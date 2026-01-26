Νέα Αριστερά: Κλωτσούν το τενεκεδάκι της ρήξης πιο κάτω – Πίσω απ’ τον συμβιβασμό, παραμένει η στρατηγική διαφωνία για συμμαχίες και Τσίπρα

Αποφεύχθηκε τελικώς η ρήξη στο Συνέδριο της Νέας Αριστεράς, καθώς ο Αλέξης Χαρίτσης έκανε πίσω κι επέλεξε να μην τραβήξει το σχοινί στη δεδομένη συγκυρία, με αποτέλεσμα η πλευρά Σακελλαρίδη να «κερδίζει» στα σημεία. Ο συμβιβασμός όμως είναι επισφαλής, καθώς παρά το γεγονός ότι η ρήξη αποφεύχθηκε τώρα, το ρήγμα επισημοποιήθηκε, με την καταγραφή του σε επίπεδο ανώτατου οργάνου. Μπορεί να τα βρήκαν στις διατυπώσεις, επί της ουσίας όμως οι δυο πλευρές συνεχίζουν να διαφωνούν τόσο ως προς τον προσανατολισμό των συμμαχιών γενικά, όσο και ειδικά για τον Τσίπρα.

Μετά από πολύωρες ζυμώσεις και «διαπραγματεύσεις» στην Επιτροπή Πολιτικής Απόφασης από το βράδυ του Σαββάτου, και όλο το πρωί της Κυριακής, νωρίς το μεσημέρι της χθεσινής, τελευταίας μέρας του Συνεδρίου, άνοιξε παράθυρο συμβιβασμού και λίγο μετά τις 3 ήταν έτοιμο το συνθετικό κείμενο το οποίο διάβασε στο σώμα ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης, τέθηκε σε ψηφοφορία και πέρασε με συντριπτική πλειοψηφία (υπήρξαν 15 λευκά και 20 κατά σε σώμα 1.600 περίπου συνέδρων).

Αν και ο Αλέξης Χαρίτσης φάνηκε να βάζει ψηλά τον πήχη με την εναρκτήρια ομιλία του -με αποτέλεσμα μια εικόνα «θρίλερ» από το βράδυ του Σάββατου, αφού ούτε ή άλλη πλευρά έδειχνε να υποχωρεί – εν τούτοις επιβεβαιωθήκαν οι ισχυρισμοί κύκλων της ηγεσίας πριν την τετραήμερη διαδικασία, ότι η πρόθεση δεν είναι να «τιναχτεί» το Συνέδριο και να επέλθει ρήξη.

Το πνεύμα του «Λαϊκού Μετώπου» και το γράμμα της απόφασης

Άπαξ και στο κείμενο της Πολιτικής Απόφασης υιοθετήθηκε η λογική του λαϊκού μετώπου (όχι όμως και η σχετική ορολογία), και με ορισμένες διατυπώσεις δόθηκε δυνατότητα να φαίνεται ότι διατηρείται η προοπτική της συνεργασίας με Τσίπρα, υπό όρους, η πλευρά της ηγεσίας δέχτηκε τον συμβιβασμό και πρόβαλε το επιχείρημα ότι επιβεβαιώθηκε η στρατηγική της.

Ο Αλέξης Χαρίτσης βέβαια στην χθεσινοβραδινή του ανάρτηση ήταν προσεκτικός και δεν έκανε λόγο για «Λαϊκό» μέτωπο, καθώς αυτός ο χαρακτηρισμός που δηλώνει την ευρύτητα του εγχειρήματος, έχει αφαιρεθεί και το κείμενο της απόφασης κάνει λόγο για «μέτωπο» σκέτο:

«Η πολιτική απόφαση του συνεδρίου επιβεβαιώνει την ιδρυτική πράξη της Νέας Αριστεράς: ότι η σύγχρονη ριζοσπαστική και ανανεωτική Αριστερά έχει ως κύριο μέλημα τη συγκρότηση ενός μεγάλου, ανοιχτού, μετώπου απέναντι στη Δεξιά» ανέφερε στο κυριακάτικο σημείωμά του το οποίο ανάρτησε μετά τη λήξη του συνεδρίου.

Όλα δείχνουν πως, καθώς το κόμμα Τσίπρα δεν έχει κάνει την εμφάνισή του και μάλιστα φαίνεται να αργεί, η ηγεσία έκρινε σκόπιμο να αποφύγει μια σύγκρουση τώρα, που θα είχε παρενέργειες και σε επίπεδο κοινοβουλευτικής ομάδας (σε περίπτωση διάσπασης και όχι απλώς παραίτησης από την προεδρία) καθώς 9 βουλευτές (όσοι τάσσονται με το Λαϊκό Μέτωπο) δεν θα μπορούσαν να συγκροτήσουν κοινοβουλευτική ομάδα, και θα συνέχιζαν ως ανεξάρτητοι βουλευτές.

Θα ήταν επιπλέον «εκτεθειμένοι» σε ποικίλα σενάρια συνεργασιών – ήδη χθες ο Χαρίτσης διέψευσε δημοσίευμα που τον έφερε να πηγαίνει στο ΠΑΣΟΚ με το Νάσο Ηλιόπουλο. Θα έπρεπε επίσης να ξεκαθαρίσουν και την στάση τους απέναντι στις προσκλήσεις του ΣΥΡΙΖΑ, αν δηλαδή δέχονται την πρόταση για κοινή κοινοβουλευτική ομάδα με προοπτική το κοινό ψηφοδέλτιο ή λόγω Τσίπρα, θα την απέκρουαν.

Όλοι «ευχαριστημένοι» πλην Νεολαίας και Μπίστη

Και οι δύο πλευρές τώρα δηλώνουν ευχαριστημένες και ικανοποιημένες για την έκβαση του συνεδρίου – πλην ίσως του Νίκου Μπίστη και της Νεολαίας (η οποία ήθελε πιο σκληρές διατυπώσεις για Τσίπρα).

Ο Νίκος Μπίστης, ο οποίος εξαρχής ζητούσε καθαρές λύσεις, διαφοροποιήθηκε και δεν στήριξε την απόφαση προειδοποιώντας ότι η κρίση θα επανέλθει και μάλιστα πολύ σύντομα («όχι σε δυο μήνες, αλλά – και θα με θυμηθείτε – σε δέκα μέρες»), και άσκησε την κριτική στο κείμενο της Απόφασης, λέγοντας πως είναι «πολτός» που ο καθένας θα το ερμηνεύει όπως θέλει.

Όσο για το τελευταίο, είναι ενδεικτικό ότι η αναφορά σε «προσωποπαγή κόμματα και προσωποκεντρικές στρατηγικές που έχουν αποδειχθεί ήδη αποτυχημένες στο παρελθόν και αποπροσανατολίζουν τον κόσμο της Αριστεράς και τον κόσμο της εργασίας» εμποδίζοντας ενωτικές λύσεις, από την πλευρά Σακελλαρίδη θεωρείται πως είναι ξεκάθαρα φωτογραφική για Τσίπρα. Κάτι που αρνείται η πλευρά της ηγεσίας, στελέχη της οποίας δήλωναν χθες ότι έχουν εμφανιστεί ουκ ολίγα προσωποπαγή κόμματα στο πολιτικό σκηνικό.

Η αποτίμηση της απόφασης από τα δύο μπλοκ

Πάντως, πηγές από το περιβάλλον Χαρίτση δήλωναν ότι είναι «εξαιρετικά ευχαριστημένοι». Αντιστοίχως από την πλευρά Σακελλαρίδη, εξέφραζαν ικανοποίηση για το ότι αποφεύχθηκε ρήξη, διάσπαση και παραίτηση Χαρίτση, με τη διαφορά ότι η πλευρά αυτή μιλά επιπλέον για δική της «νίκη» στο συνέδριο.

Ειδικότερα πηγές κοντά στον Αλέξη Χαρίτση αποτιμούσαν θετικά το κείμενο της Πολιτικής Απόφασης λέγοντας τα εξής:

1. «Το συνέδριο με συντριπτική πλειοψηφία επιβεβαίωσε την ιδρυτική πράξη της Νέας Αριστεράς: τη λογική του Λαϊκού Μετώπου μέσα από μια μεγάλη συμμαχία που περιλαμβάνει δυνάμεις της πολιτικής οικολογίας, της Αριστεράς και της αριστερής σοσιαλδημοκρατίας» με στόχο την ανατροπή των συσχετισμών και της Δεξιάς στη χώρα μας.

2. ⁠ «το συνέδριο επιβεβαίωσε την κριτική του Αλέξη Χαρίτση -αποτυπωμένη στην ομιλία του- για τις αποτυχημένες κεντρώες λύσεις και την πολιτική του μέσου όρου. Ταυτόχρονα επιβεβαίωσε ότι κάθε ενωτική προσπάθεια οφείλει να σέβεται την αυτονομία των επί μέρους χωρών».

3. ⁠Παραπέμποντας στην αναφορά πως η διαδικασία του μετώπου «θα συνδυάζει την κριτική με τον διάλογο», σημειώνουν πως το συνέδριο «δεν κλείνει την πόρτα του διαλόγου, δεν επιλέγει την αναδίπλωση, δεν θέτει αποκλεισμούς. Είναι ένα συνέδριο προγραμματικής συμφωνίας πάνω στην επόμενη μέρα του κόμματος και την προσήλωση του στη λογική των πολιτικών συμμαχιών».

Από την πλευρά Σακελλαρίδη, διεμήνυαν πως «αποτυπώθηκε μιας σαφής αριστερή πλειοψηφία».

Τόνιζαν επίσης πως είναι «σαφής η οριοθέτηση από προσωποπαγή σχήματα» (βλ. Τσίπρα), καταγράφεται η «άρνηση κεντροαριστερων σεναρίων» και διατυπώνεται η «ανάγκη ανασυγκρότησης της Ανανεωτικής και Ριζοσπαστικής Αριστεράς».

Ταυτόχρονα «δεν αμφισβητείται η αυτόνομη πορεία της Νέας Αριστεράς» και «δεν μετατρεπόμαστε σε συνιστώσα της Δημοκρατικής παράταξης».

Τέλος, η πλευρά αυτή υπογραμμίζει ότι ο «όρος “Λαϊκό μέτωπο” δεν υπάρχει.

Διαβάστε επίσης:

Συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου τη Δευτέρα υπό τον Μητσοτάκη – Στην ατζέντα στεγαστικό, δημόσιοι υπάλληλοι και ενέργεια

Νέα Αριστερά: Λευκός καπνός με συμβιβασμό για τις συμμαχίες

Θεοδωρικάκος: «Η Βόρεια Ελλάδα στο επίκεντρο του νέου παραγωγικού προτύπου»