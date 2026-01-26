Κυβέρνηση: Επιχείρηση απεγκλωβισμού από το τρακτέρ με παροχές και εξαγγελίες – Συνεδριάζει το υπουργικό 

Από την κακή δημοκοπική εικόνα, που έχει η ΝΔ τους τελευταίους μήνες, αλλά και από την αίσθηση που άφησε στους πολίτες η κινητοποίηση των αγροτών επιχειρεί να απεγκλωβιστεί η κυβέρνηση. Έτσι τα τελευταία εικοσιτετράωρα προσπαθεί να επαναφέρει στην δημοσιότητα ένα θετικό αφήγημα το οποίο έχει να κάνει με παροχές αλλά και με ρυθμίσεις που θα αφορούν απευθείας την καθημερινότητα των πολιτών.

Στην πραγματικότητα το Μέγαρο Μαξίμου επιχειρεί να παλιές συνταγές να επαναπροσεγγίσει τους πολίτες, οι οποίοι ωστόσο εμφανίζονται ιδιαίτερα δυσαρεστημένοι. Άλλωστε όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η ακρίβεια και η οικονομία παραμείνει πρώτο θέμα στην λίστα των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι ψηφοφόροι και παρά τα όσα μέτρα έχουν ληφθεί τίποτα δεν έχει αλλάξει.

Με βάση πάντως και τις αυξήσεις που αναμένεται να δουν οι ιδιωτικοί υπάλληλοι στους λογαριασμούς τους στο τέλος του μήνα η κυβέρνηση προσπαθεί να επαναφέρει το θετικό αφήγημα.

Φυσικά ακόμα και οι αυξήσεις αυτές είναι μάλλον αδύνατον να συμψηφίσουν τις οικονομικές απώλειες που έχουν οι πολίτες στο σούπερ μάρκετ.

Κυβερνητικά στελέχη επισημαίνουν ότι ο τομέας της επικοινωνίας θα πρέπει να ενεργοποιηθεί ιδιαίτερα καθώς μία σειρά από γεγονότα που έχουν συμβεί το τελευταίο διάστημα έχουν επισκιάσει τα οποία θετικά έχουν γίνει από την κυβέρνηση.

Επισημαίνουν δε ότι το 2026 είναι ένας ιδιαίτερα σημαντικός χρόνος καθώς θεωρείται προεκλογικός. Ότι θετικό έχει κατα νου η κυβέρνηση να κάνει θα πρέπει να γίνει τώρα ώστε τα αποτελέσματα να προλάβουν να φανούν στους πολίτες.

Έτσι η εντολή του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι να εντατικοποιηθεί το κυβερνητικό έργο και οι μεταρρυθμίσεις. Κυβερνητικά στελέχη σημείωναν μάλιστα ότι “η χρονιά αυτή είναι καθοριστική για την ολοκλήρωση του κυβερνητικού έργου της 2ης θητείας και γι αυτό ο πρωθυπουργός βάζει ψηλά τον πήχη”.

Πρόσθεταν μάλιστα ότι σε αυτό το πλαίσιο έγινε και η επιλογή να δοθεί φέτος μεγαλύτερη δημοσιότητα στον προγραμματισμό του έτους. Μάλιστα ο αντιπρόεδρος Κωστής Χατζηδάκης έκανε λόγο για «αλλαγή υποδείγματος ώστε οι πολίτες να γνωρίζουν με λεπτομέρεια τις κυβερνητικές δεσμεύσεις, αλλά και η κυβέρνηση να γνωρίζει ότι οι πολίτες την παρακολουθούν και την ελέγχουν».

Υπουργικό με ευρεία ατζέντα

Σήμερα ο Πρωθυπουργός, συγκαλεί Υπουργικό Συμβούλιο, με ευρεία ατζέντα: Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης και οι αρμόδιοι υπουργοί θα παρουσιάσουν τις ρυθμίσεις για ένα Κράτος πιο φιλικό στον πολίτη, τις νομοθετικές πρωτοβουλίες για την προσιτή στέγη και την κοινωνική συνοχή, τα νομοσχέδια για το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο και το Ταμείο Εκσυγχρονισμού, για την αναμόρφωση του συστήματος επιλογής προϊσταμένων στο δημόσιο, για τη σύσταση Ταμείου Καινοτομίας Φαρμάκου και τη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας, για τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας για τη χρήση και την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές μέσω της ενσωμάτωσης κοινοτικών Οδηγιών, αλλά και το νομοσχέδιο για τη σύσταση της Ενιαίας Ψηφιακής Υποδομής για την Εξυπηρέτηση Πολιτών και Επιχειρήσεων.

Ο πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτηση του ανέφερε μάλιστα ότι «η δική μας δουλειά είναι μία: να προχωράμε με σχέδιο, ενισχύοντας τη σταθερότητα της πατρίδας μας. Ο δρόμος είναι ένας: μεταρρυθμίσεις». Μάλιστα έκανε ειδική αναφορά στον σχεδιασμό της κυβέρνησης για το 2026, που περιλαμβάνει 30 μεταρρυθμίσεις και έργα και 10 εμβληματικές νομοθετικές παρεμβάσεις σε όλα τα κρίσιμα πεδία πολιτικής: από τη στήριξη των εισοδημάτων και τη σύγκρουση με το βαθύ κράτος, μέχρι την αναβάθμιση του ΕΣΥ και του δημόσιου σχολείου, τη μεταρρύθμιση στις πολεοδομίες και την ενίσχυση της εθνικής άμυνας και της πολιτικής προστασίας, όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο Κ. Μητσοτάκης.

Διαβάστε επίσης:

Νέα Αριστερά: Λευκός καπνός με συμβιβασμό για τις συμμαχίες

Θεοδωρικάκος: «Η Βόρεια Ελλάδα στο επίκεντρο του νέου παραγωγικού προτύπου»

Τσουκαλάς: H κυβέρνηση Μητσοτάκη ταυτίστηκε συνειδητά με τη διαφθορά και το ρουσφέτι