Τσουκαλάς: H κυβέρνηση Μητσοτάκη ταυτίστηκε συνειδητά με τη διαφθορά και το ρουσφέτι

«Ο πρωθυπουργός σήμερα επέλεξε να βάλει τη φορεσιά του μεταρρυθμιστή», σημειώνει ο Κώστας Τσουκαλάς σε δήλωση του σχολιάζοντας την κυριακάτικη ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής αναφέρει ότι «οι μεταρρυθμίσεις δεν είναι σημαία ευκαιρίας να την υψώνει τυχοδιωκτικά ο κ. Μητσοτάκης όποτε πιέζεται δημοσκοπικά» και τον κατηγορεί πως «αντί για μεταρρυθμίσεις, ο ίδιος συνειδητά επέλεξε η κυβέρνησή του να ταυτιστεί με τη διαφθορά, τον πελατειασμό, το ρουσφέτι, τον φόβο σύγκρουσης με κατεστημένα συμφέροντα λόγω του πολιτικού κόστους». Προσθέτει ότι «ο ίδιος επέλεξε στην επταετή θητεία του να κάνει τα στραβά μάτια σε κραυγαλέες περιπτώσεις λαφυραγώγησης της Δικαιοσύνης».

Ο κ. Τσουκαλάς σχολιάζει ότι «στην κυριακάτικη ανάρτηση αυτό-αποθέωσης, ο πρωθυπουργός παρέλειψε να εξηγήσει πως μια κυβέρνηση ”προσηλωμένη στις μεταρρυθμίσεις και το σχέδιο” σπατάλησε πλείστες ευκαιρίες του Ταμείου Ανάκαμψης, απέτυχε να προτεραιοποιήσει ανάγκες και ελλείψεις, και τώρα προμηθεύεται με δωρεές το αναγκαίο και σύγχρονο σύστημα αεροναυτιλίας».

Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ ρωτά: «πώς εξηγεί μια κυβέρνηση ”προσηλωμένη στις μεταρρυθμίσεις και το σχέδιο” να νομοθετεί με τροπολογίες που χωρίς διαβούλευση ”φυτρώνουν” σε άσχετα νομοσχέδια και το αποτέλεσμά τους κρίνεται φωτογραφικό υπέρ μελών της κυβέρνησης; Πώς άραγε συμβιβάζεται μια κυβέρνηση ”προσηλωμένη στις μεταρρυθμίσεις και το σχέδιο” με την ένοχη σιωπή όταν αποκαλύπτεται ότι έκανε κουρελόχαρτο μια κοινοβουλευτική διαδικασία όπως η εξεταστική επιτροπή των υποκλοπών για να κρύψει τη δυσωδία στην αυλή της;».

Επιπλέον σχολιάζει ότι ο πρωθυπουργός «οικειοποιούμενος το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για ”Μια Ελλάδα για όλους” εμφανίζεται ως η κυβέρνηση που έχει κάνει έργο για τα άτομα με αναπηρία» και αναρωτιέται: «αν πράγματι ήθελε να τους στηρίξει, γιατί δεν υιοθετεί την τροπολογία του ΠΑΣΟΚ για τη θέσπιση αυτόματου μηχανισμού αναπροσαρμογής των επιδομάτων αναπηρίας με βάση τον αντίστοιχο μηχανισμό ετήσιας αύξησης των συντάξεων;».

Τονίζει ότι «με την υιοθέτηση της πρότασης του ΠΑΣΟΚ θα προστατεύονταν οι συμπολίτες μας με αναπηρία από τη φτωχοποίηση, καθώς η περίοδος που βιώνουμε χαρακτηρίζεται από πρωτοφανή ακρίβεια, και θα εξασφαλιζόταν ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης». «Γιατί δεν στήριξε την πρόταση μας για κατάργηση των άδικων διατάξεων του νόμου Κατρούγκαλου για τα όρια ηλικίας των γονέων ανάπηρων τεκνών;», ρωτά ο κ. Τσουκαλάς και υποστηρίζει επ’ αυτού ότι «η Νέα Δημοκρατία με την πολιτική της κρατά τα άτομα με αναπηρία δέσμια της διάθεσης της κυβέρνησης να παραχωρεί αύξηση στα επιδόματα κατά το δοκούν, ανάλογα με τις μικροπολιτικές σκοπιμότητες που την εξυπηρετούν και τον εκλογικό κύκλο».

