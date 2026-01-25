Νέα Αριστερά: Ώρα τελικών αποφάσεων – Κορυφώνονται οι συνεδριακές ζυμώσεις για τις συμμαχίες, που θα φέρουν ρήξη ή συμβιβασμό

Στην τελική ευθεία των αποφάσεων εισέρχεται σήμερα η Νέα Αριστερά, με το σκέλος για τις συμμαχίες να έχει καθοριστική επίδραση στο μέλλον του κόμματος.

Οι ομιλίες κορυφαίων στελεχών τις δύο προηγούμενες μέρες δεν έδειξαν διάθεση συμβιβασμού, μολονότι υπάρχουν και στελέχη που πιστεύουν ότι οι δύο πλευρές πρέπει να φύγουν από το Συνέδριο ενωμένες.

Πάντως η αίσθηση που υπάρχει είναι πως αν η πρόταση της ηγεσίας απορριφθεί και στο Συνέδριο, τότε ο Αλέξης Χαρίτσης θα αποχωρήσει από την προεδρία και μένει να φανεί αν αυτό θα σημάνει οριστική ρήξη και διάσπαση ή απλώς αλλαγή στο «τιμόνι» (μέχρι νεωτέρας).

Σε εξέλιξη από χθες αργά το βράδυ βρίσκονται οι ζυμώσεις και διεργασίες για την κρίσιμη παράγραφο που αφορά τις συμμαχίες, με την Επιτροπή Πολιτικής Απόφασης να συνεδριάζει ξανά γύρω στις 11 το πρωί, ενώ σήμερα αναμένεται και η ομιλία του Γαβριήλ Σακελλαρίδη, του Γραμματέα της ΚΕ υπό τον οποίο συσπειρώνεται η πλευρά της άποψης για αυτόνομη παρουσία του κόμματος και ανασυγκρότηση της ριζοσπαστικής Αριστεράς. Οι ομιλίες αναμένεται να ολοκληρωθούν γύρω στη 1 το μεσημέρι και στη συνέχεια θα ξεκινήσουν οι κρίσιμες ψηφοφορίες.

«Να μην κλείνουμε καμία πόρτα προκαταβολικά»

Ο Αλέξης Χαρίτσης στην εναρκτήρια ομιλία του την Πέμπτη επέμεινε στην πρότασή του για το «Λαϊκό Μέτωπο» την οποία υπερασπίστηκε λέγοντας μεταξύ άλλων πως δεν αποτελεί γραμμή αυτοδιάλυσης ή υποστολής της κομματικής δράσης, αλλά γραμμή παρέμβασης και μεταβολής των συσχετισμών. Ζήτησε δε «να μην κλείνουμε καμία πόρτα προκαταβολικά» παραπέμποντας μεταξύ άλλων και στη συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα.

Κατά τη χθεσινοβραδινή του τοποθέτηση ο Νίκος Φίλης, απάντησε πως η γραμμή του Αλέξη Χαρίτση δεν είναι η γραμμή του Συνεδρίου και καταλόγισε στον πρόεδρο της Νέας Αριστεράς ότι δεν είναι «ενωτικός». Μεταξύ άλλων ανέφερε: «Η εισήγηση του Αλ. Χαρίτση δεν ήταν η γραμμή του Συνεδρίου. Θα ήθελα ο Αλέξης να συμπεριφέρεται με πιο ενωτικό τρόπο. Η εποχή που διανύουμε είναι εποχή ανόδου της δεξιάς, όχι της αριστεράς. Η δική μας Αριστερά δεν είναι μόνο δύναμη διακυβέρνησης, αλλά και δύναμη αγώνα. Σήμερα δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για διακυβέρνηση. Είναι αλήθεια ότι ψηφίσαμε Λαϊκό Μέτωπο. Δεν ψηφίσαμε όμως κοινό ψηφοδέλτιο με το ΠΑΣΟΚ». Σημείωσε επίσης, «ότι είναι η ώρα να ανασυγκροτηθούν οι δυνάμεις της ριζοσπαστικής αριστεράς» και υποστήριξε ακόμα «ότι δεν μπορεί να φτιαχτεί μια μεγάλη συνεργασία επί προγραμματικού σχεδίου, όμως μια μικρή μπορεί να φτιαχτεί. Οι συμμαχίες είναι κάτι που πρέπει να συζητηθεί. Με ένα κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ μπορούμε να πάμε».

Σε ανάλογο μήκος κύματος είχε κινηθεί νωρίτερα η ομιλία του Πάνου Σκουρλέτη, ο οποίος τάχθηκε κατά της συνεργασίας με τον Τσίπρα. Βασική θέση της τοποθέτησής του ήταν ότι η Ανανεωτική και Ριζοσπαστική Αριστερά δεν πρέπει να γίνει συνιστώσα της Κεντροαριστεράς και της Δημοκρατικής παράταξης. «Η Αριστερά παραμένει αναντικατάστατη δύναμη. Οι πολιτικές του “μέσου όρου” δεν μπορούν να απαντήσουν στη σημερινή κρίση και να μπουν φραγμό στην άνοδο της ακροδεξιάς». Πρόσθεσε πως το εγχείρημα Τσίπρα λειτουργεί ως τροχοπέδη στην ανασυγκρότηση του χώρου.

Η Έφη Αχτσιόγλου από την άλλη επέμεινε στη γραμμή των συμμαχιών, σύμφωνα με την πρόταση Χαρίτση. «Να μην κλείσουμε την πόρτα στον διάλογο, στη συζήτηση και σε ενδεχόμενες συμμαχίες. Αλλά και να μην κάνουμε συμμαχίες με κάθε κόστος και χωρίς όριο. Να υπερασπιστούμε δηλαδή αυτό που είμαστε. Την απόφασή μας να ιδρύσουμε τη Νέα Αριστερά. Την απόφασή μας να έχει αυτή την ταυτότητα η Νέα Αριστερά. Την απόφασή μας να κάνουμε πολιτική. Δηλαδή να παρεμβαίνουμε στον ενεργό συσχετισμό δυνάμεων για να τον αλλάξουμε, σήμερα. Αυτό ορίζει η ταυτότητά μας».

Κατά του συμβιβασμού και υπέρ των «καθαρών λύσεων» τάχθηκε στην ομιλία του ο Νίκος Μπίστης, στηρίζοντας την πρόταση Χαρίτση: «Τώρα που έφτασε η στιγμή της αλήθειας, η ώρα των καθαρών λύσεων, η ώρα της επιλογής αναζητείται νέα παραλυτική φόρμουλα στο όνομα της ενότητας. Το μόνο που θα κερδίσουμε από περίτεχνες διατυπώσεις , τόσο ευρύχωρες ώστε να χωρούν όλοι που από τον Απρίλιο και μετά διαφωνούν , θα είναι μια αναβολή της σύγκρουσης που έχει και ένα επιπλέον κίνδυνο. Να χαλάσουμε και τις ανθρώπινες σχέσεις μέσα στην ένταση μιας παρατεταμένης σύγκρουσης. Γι αυτό δεν έχουμε ανάγκη για εκκλήσεις στο συναίσθημα και στον κομματικό πατριωτισμό. Αλλά καθαρές λύσεις. Προφανώς στηρίζω την πρόταση Χαρίτση».

