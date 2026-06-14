Τηλεθέαση Σαββάτου: «Καλύτερα δε γίνεται» για τη Ναταλία Γερμανού – Διπλή πρωτιά στη ζώνη της

Μια από τις υψηλότερες επιδόσεις της φετινής τηλεοπτικής σεζόν που φτάνει στο τέλος της κατέγραψε η Ναταλία Γερμανού, χθες Σάββατο, στη ζώνη της.

Σύμφωνα με τις ακαθάριστες μετρήσεις για την τηλεθέαση, στο δυναμικό κοινό η εκπομπή του ALPHA κατέγραψε 17,8%, αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό. Η εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» με την Αναστασία Γιάμαλη έφτασε στο 9,6% και οι «Σαββατογεννημένες» με τα «Φιλαράκια» ήρθαν ισοπαλία με 8,7%. Η ελληνική ταινία «Η Αλίκη στο ναυτικό» στον ΑΝΤ1 κατέγραψε 8%.

Αντίστοιχα, στο γενικό σύνολο το «Καλύτερα Δε Γίνεται» τερμάτισε πρώτο με 18,2%, η Αναστασία Γιάμαλη δεύτερη με 15,7% και οι «Σαββατογεννημένες» τρίτες με 8,2%. Ακολούθησαν τα «Φιλαράκια» με 5,7% και «Η Αλίκη στο ναυτικό» με 7,4%.

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