Τηλεθέαση Παρασκευής: Χαμπέοι και Τριαντάφυλλοι έπαιξαν στα ίσια το Μουντιάλ – Ποιος κατέκτησε την κορυφή

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…Μπαλίτσα και στην τηλεθέαση παίχτηκε το βράδυ της Παρασκευής με το Σόι σου να παίζει στα ίσια την ΕΡΤ2 και το Μουντιάλ.
Μπορεί ο αγώνας Καναδά – Βοσνία να μονοπώλησε το ενδιαφέρον του δυναμικού κοινού με 22,9% με «Το σόι σου» δεύτερο σε απόσταση αναπνοής.
Η οικογενειακή σειρά του Alpha κατέγραψε 21,4% στο δυναμικό κοινό, ενώ οι υπόλοιπες σειρές κατέγραψαν μονοψήφια νούμερα.
Αναλυτικά:
ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
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