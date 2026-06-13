Τηλεθέαση Παρασκευής: Χαμπέοι και Τριαντάφυλλοι έπαιξαν στα ίσια το Μουντιάλ – Ποιος κατέκτησε την κορυφή

…Μπαλίτσα και στην τηλεθέαση παίχτηκε το βράδυ της Παρασκευής με το Σόι σου να παίζει στα ίσια την ΕΡΤ2 και το Μουντιάλ.

Μπορεί ο αγώνας Καναδά – Βοσνία να μονοπώλησε το ενδιαφέρον του δυναμικού κοινού με 22,9% με «Το σόι σου» δεύτερο σε απόσταση αναπνοής.

Η οικογενειακή σειρά του Alpha κατέγραψε 21,4% στο δυναμικό κοινό, ενώ οι υπόλοιπες σειρές κατέγραψαν μονοψήφια νούμερα.

Αναλυτικά:

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

Μουντιάλ 2026: Καναδάς – Βοσνία – 22,9%

Το σόι σου – 21,4%

Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι – 9,2%

Γη της Ελιάς – 8,5%

The Floor – 5,2%

Στην αγκαλιά του Φάνη –3,9%

Εκτός σχεδίου – 1,5%

Στην πίεση – 0,8%

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