Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα του Σαββάτου (Video)

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Πολλά και διαφορετικά είναι τα θέματα που φιλοξενούν στα πρωτοσέλιδά τους οι εφημερίδες που κυκλοφορούν σήμερα.
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: Τα 8 επαγγέλματα του μέλλοντος με άρωμα AI
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Φέσια ρεκόρ του Δημοσίου στους ιδιώτες
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Βήμα βήμα η επιδότηση για το νέο Ανακαινίζω
ΕΣΤΙΑ: Ο κ. Στουρνάρας με τις τράπεζες ο κ. Σαμαράς με τους δανειολήπτες
Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ Σαββατοκύριακο: Πολιτική μάχη για τα κόκκινα δάνεια
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: Τα ρίσκα της πρώτης Κυριακής
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ του Σαββατοκύριακου: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΚΚΕ – Οι πολιτικές εξελίξεις και η πορεία αναμόρφωσης του αστικού πολιτικού συστήματος, η δράση του κόμματος μπροστά στην επικείμενη εκλογική μάχη
Στο Καρφί: Κόμμα Σαμαρά με στήριξη Καραμανλή
ΤA NEA Σαββατοκύριακο: Τι θα ανακοινωθεί στη ΔΕΘ – Στο τραπέζι και η μισή 13η σύνταξη
ΚONTRA: Ο Αλέξης Τσίπρας δεσμεύεται να καταργήσει τις Πανελλαδικές
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Φορο – πακέτο ελαφρύνσεων για την αγορά
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