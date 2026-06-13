Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα του Σαββάτου (Video)

Πολλά και διαφορετικά είναι τα θέματα που φιλοξενούν στα πρωτοσέλιδά τους οι εφημερίδες που κυκλοφορούν σήμερα.

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: Τα 8 επαγγέλματα του μέλλοντος με άρωμα AI

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Φέσια ρεκόρ του Δημοσίου στους ιδιώτες

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Βήμα βήμα η επιδότηση για το νέο Ανακαινίζω

ΕΣΤΙΑ: Ο κ. Στουρνάρας με τις τράπεζες ο κ. Σαμαράς με τους δανειολήπτες

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ Σαββατοκύριακο: Πολιτική μάχη για τα κόκκινα δάνεια

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: Τα ρίσκα της πρώτης Κυριακής

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ του Σαββατοκύριακου: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΚΚΕ – Οι πολιτικές εξελίξεις και η πορεία αναμόρφωσης του αστικού πολιτικού συστήματος, η δράση του κόμματος μπροστά στην επικείμενη εκλογική μάχη

Στο Καρφί: Κόμμα Σαμαρά με στήριξη Καραμανλή

ΤA NEA Σαββατοκύριακο: Τι θα ανακοινωθεί στη ΔΕΘ – Στο τραπέζι και η μισή 13η σύνταξη

ΚONTRA: Ο Αλέξης Τσίπρας δεσμεύεται να καταργήσει τις Πανελλαδικές

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Φορο – πακέτο ελαφρύνσεων για την αγορά

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